Última hora: as pessoas são inerentemente boas e não violentas

A forma como reagimos pessoalmente quando ouvimos notícias de violência é importante. A maneira como a processamos e enquadramos tem impactos reais, quer mentais, quer físicos.

Tiroteios em massa, crimes de ódio mortais, terror, assassínio, violência com armas e guerra têm cada um os seus pormenores, mas cada história reaviva questões antigas, mas urgentes, sobre quem somos enquanto espécie.

Serão as pessoas intrinsecamente violentas? Algumas pessoas são más? Podemos acabar com a violência? As nossas respostas a estas perguntas são mais do que filosóficas. Elas influenciam a forma como processamos o mundo à nossa volta, tornando-nos otimistas ou pessimistas, esperançosos ou assustados.

“Sempre que vivemos ou ouvimos falar de um acontecimento traumático, entramos em modo de stress”, explicou Susanne Babbel, psicoterapeuta especializada na recuperação de traumas. “Podemos ficar entorpecidos ou ter uma resposta de medo hiperativa à ameaça percebida. A nossa fisiologia é desencadeada para libertar hormonas do stress, como o cortisol e a adrenalina.”

De acordo com uma sondagem realizada em 2017 pela Associação Psicológica Americana, 31% dos inquiridos afirmaram que as notícias sobre crimes de ódio lhes causavam stress, 31% afirmaram que a criminalidade em geral causava stress e 30% afirmaram que as notícias sobre guerras ou conflitos com outros países os stressavam.

Sabemos também que o stress está associado a uma série de problemas de saúde, incluindo a privação de sono e as doenças cardíacas. E quando o stress é crónico e contínuo (como parece ser o caso das más notícias), ele pode mesmo encurtar a vida.

Todas as pessoas são inerentemente boas

Quando ouvimos falar de coisas más, especialmente quando se perdem vidas ou são elas prejudicadas pelas ações de outros, temos de nos lembrar que as pessoas são geralmente boas.

Nós estamos programados para a bondade. É mais fácil reconhecer este facto quando pensamos nas crianças. Sem fatores de mitigação, a sua bondade inata não se desgastaria com a idade. Mas a bondade não é a única virtude dos mais novos. A grande maioria das pessoas, quando confrontada com escolhas éticas simples e claras, escolhe o bem em vez do mal e mesmo o bem em vez do neutro.

Imagine que o bebé de um estranho está prestes a cair da cadeira ao seu lado. Tentaria apanhá-lo, certo? A intuição diz-lhe que pode contar com quase toda a gente para também tentar apanhar esse bebé. A empatia é uma dádiva evolutiva, um instinto que se estende em círculos concêntricos desde o próprio, aos entes queridos, à comunidade, aos países e, para os mais esclarecidos, a toda a humanidade - um conceito que remonta ao antigo estoico grego Hierocles. Toda a gente é capaz de alargar o seu círculo.

O nosso sentido inato do bem sobre o mal é o ponto de partida. Apesar de milhares de anos de guerras, violações, homicídios e outras violências, todos nós continuamos a ser, fundamentalmente, “apanhadores de bebés quando eles caem”.

Não são a guerra e outras formas de violência prova de que somos inerentemente violentos?

A guerra não é um sintoma de uma natureza guerreira; a guerra é apenas uma prova de como a violência gera violência. O círculo vicioso só é quebrado pela não-violência, como demonstrado por heróis da história que tiveram a disciplina, a coragem e a paciência de o provar, como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Se a violência fosse a solução para a violência, esta já teria terminado há muito tempo.

O facto de ter havido guerras ao longo de grande parte da história da humanidade não prova que estejamos geneticamente predispostos para a violência. Como disse o especialista em educação Alfie Kohn, todas as sociedades fizeram cerâmica, mas isso não significa que tenhamos um gene para fazer cerâmica.

E apesar da aparentemente constante barragem de terrorismo e da violência armada, a investigação mostra que estamos a viver na época menos violenta de sempre na história da humanidade. Ao longo dos séculos, encontrámos mais formas de reduzir as causas da violência e a coragem para responder de forma não violenta à mesma, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer.

No entanto, algumas pessoas são más, certo?

Pondo de lado os argumentos religiosos sobre a existência do mal, quando marcamos as pessoas com esse rótulo, perdemos a oportunidade de abordar as causas das suas ações.

Lembre-se, partimos de um ponto de pureza moral. Mas, em determinadas circunstâncias, todos nós somos capazes de fazer coisas dolorosas e cruéis aos outros. Alguns desses atos ultrapassam a nossa capacidade de os compreender imediatamente e podemos rotular de “mal” o que é, na realidade, doença, medo, desespero, ódio ou uma combinação disso tudo.

O ódio e o desespero, em particular, têm sementes no abuso, na falta de esperança, no isolamento, na pobreza e noutras injustiças. O ódio também é ensinado. Mas a não-violência e a empatia também podem ser ensinadas e postas em ação para eliminar estas causas.

“Se a alma for deixada na escuridão, serão cometidos pecados”, escreveu Victor Hugo em “Os Miseráveis”. “O culpado não é aquele que comete o pecado, mas aquele que causa a escuridão.” Que trevas estamos nós, a sociedade que formamos e os líderes a quem damos poder, a causar?

Então não somos responsáveis pelos nossos atos?

O livre-arbítrio é um debate filosófico fascinante que se arrasta desde os antigos filósofos gregos. E, atualmente, ainda existem campos concorrentes, mas não um consenso. Provavelmente, nunca chegaremos à verdadeira resposta sobre se existe ou não livre-arbítrio. Talvez sejamos apenas o produto de tudo o que nos acontece. Ou talvez sejamos totalmente independentes nas escolhas que fazemos.

Por isso, vamos optar por uma abordagem intermédia razoável - a maioria de nós fá-lo - e concordar que, embora alguns fatores de influência estejam fora do nosso controlo, ainda temos a capacidade de fazer escolhas de livre vontade, incluindo o que fazer com a nossa raiva, medo e ódio.

Acreditar no livre arbítrio e acreditar que as circunstâncias podem levar a um comportamento violento - mas não o garantem - é uma esperança. Significa que acreditamos que podemos reduzir a violência através da intervenção. O livre arbítrio significa que as pessoas podem optar por fazer coisas más, mas também podem optar por deixar de as fazer.

É necessária mais investigação para compreender melhor quais os fatores que conduzem à violência, bem como os fatores atenuantes positivos que a podem evitar: modelos, oportunidades, igualdade de condições na educação e no emprego, amor, pais, professores, acesso a cuidados de saúde mental e satisfação das necessidades básicas das pessoas. Se tivéssemos mais dados sobre estes métodos, talvez tivéssemos melhores políticas públicas.

Mas a investigação existente tem demonstrado que as intervenções funcionam quando se trata de reduzir o comportamento violento. Aqueles que trabalham neste domínio atestam-no frequentemente, e grandes estudos provaram a eficácia daqueles que pretendem desviar os outros dos caminhos do crime violento.

Soluções: intervenção não violenta

Quanto mais os governos e os indivíduos fizerem para reduzir as condições que provocam a escuridão em que se gera a violência (guerras, pobreza, racismo sistémico, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa, bullying), menos atos de horror dos noticiários teremos de processar.

Não podemos voltar atrás no tempo para alterar as condições que conduziram à violência que temos atualmente, mas podemos influenciar o futuro. Como perguntava o meu professor pacifista na faculdade Colman McCarthy: “Onde estão os criminosos de daqui a 20 anos?”

Compreender a nossa bondade fundamental e o nosso potencial de mudança não é um mero exercício filosófico. As nossas conclusões afetam diretamente a forma como vemos o mundo. E a forma como vemos o mundo afeta quem elegemos como nossos líderes. Esses líderes afetam as leis sob as quais vivemos e a forma como combatemos a violência e as causas da violência.

Procure oportunidades para quebrar os ciclos de violência perto de si e dentro de si. Apoie políticas e políticos que acreditem na intervenção não violenta. E pense em iniciar uma discussão da próxima vez que alguém chamar mal a outra pessoa ou grupo de pessoas, uma discussão que faça um trabalho melhor e mais orientado para a solução, compreendendo as causas profundas do comportamento deplorável.

O inquérito da Associação Americana de Psicologia incluía a esperançosa notícia de que 51% dos inquiridos afirmavam que o estado da nação [os EUA] os inspirava a fazer voluntariado ou a apoiar causas que valorizavam e 59% tinham tomado alguma forma de ação no ano passado.

As nossas respostas pacíficas à violência criam as ondas de mudança que, em última análise, conduzirão a um menor sofrimento coletivo.

Nota do Editor: Este ensaio foi originalmente publicado em dezembro de 2018 na CNN e faz parte de uma coluna chamada The Wisdom Project de David Allan, diretor editorial da CNN Health and Wellness.