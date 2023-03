Bono confessou, na quinta-feira, que a pressão para parecer mais "macho" o fez esconder durante a adolescência o gosto pelas músicas dos ABBA.

Em entrevista ao "Piano Room" da BBC Radio 2, ao lado do guitarrista The Edge, o vocalista dos U2 disse que na altura não teve coragem de dizer que gostava do grupo pop, uma vez que os seus contemporâneos ouviam punk. Havia uma pressão muito grande para parecer "macho" em Dublin, Irlanda, muito motivada pelo crescimento do Punk Rock.

Bono disse ainda que sempre apreciou os Bee Gees, mas que neste caso não sentiu complexos em assumi-lo. As músicas dos ABBA eram como "um hino nacional para as jovens mães", afirmou, contando que no pub que frequentava muitas vezes as raparigas cantavam "Thank You For The Music", de 1977, e que se juntava a elas para cantar também.

Na mesma linha, The Edge disse: "Somos grandes fãs da banda, apreciamos o seu trabalho, da forma como cresceu ao longo dos anos. Somos fãs dos Bee Gees, coisas que as pessoas não imaginariam."

"Somos fãs de muitos grandes compositores que não são necessariamente vistos como muito modernos, e acho que somos apenas apreciadores do seu trabalho", acrescentou o guitarrista.

Durante a entrevista, Bono recordou o momento em que convidou o cocompositor dos ABBA, Benny Andersson, a subir ao palco num espetáculo em Estocolmo, em 1992, dizendo que "assassinaram" a música "Dancing Queen" com o cover que fizeram, mas que foi muito divertido.

Os U2 lançaram esta sexta-feira um novo álbum, chamado "Songs of Surrender", que conta com 40 músicas "reimaginadas e regravadas" dos maiores sucessos da banda. Pode ouvir o álbum completo em baixo: