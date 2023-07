Guia para o Boom Festival 2023: saiba como aproveitar o "Amor Radical"

A 14ª Edição do Boom Festival arrancou na passada quinta-feira com o tema “Amor Radical”. O festival é bienal e dura há 25 anos, com uma "breve" pausa por causa da pandemia de covid-19.

Os bilhetes para o evento estão esgotados, sendo que 86% deles foram vendidos a estrangeiros de 178 países e territórios diferentes. Este ano, há mais australianos do que espanhóis e vem uma pessoa da Coreia do Norte.

O festival passa-se na Herdade da Granja, em Idanha-a-Nova. São 150 hectares que vão ser preenchidos por 39 mil pessoas. Este ano há 21 áreas de programação, vão ser 1528 horas de música, arte e atividades ligadas ao bem-estar.

A CNN Portugal preparou um guia para o ajudar a tirar o máximo partido deste festival, quer seja a sua primeira vez ou um festivaleiro experiente.

Boomland: Como Chegar

O Boom Festival decorre nas margens de um lago perto de Idanha-a-Nova e há três opções para chegar ao local. Pode trazer o seu próprio carro e estacioná-lo numa das zonas designadas, apanhar o autocarro oficial do festival ou utilizar os transportes públicos.

De carro/caravana

Para chegar à Boomland, basta localizar "Idanha-a-Nova" no mapa ou GPS e seguir as indicações para o festival assim que chegar.

Boom Festival Bus

Outra opção é o autocarro oficial do festival que parte diretamente dos aeroportos de Lisboa e Madrid. Os preços variam de 85 a 115 euros, dependendo do destino de ida e volta.

Shuttle Bus

Para quem opta por ficar em Castelo Branco ou Idanha-a-Nova, há um autocarro que vai até ao festival. Tem um custo de 12,5 euros por bilhete.

Onde e como dormir

O Boom Festival oferece áreas de camping gratuitas. Deve trazer a sua tenda, saco de cama, colchão e lonas para criar o seu espaço. Em alternativa, pode alugar equipamento de campismo e levantar no festival ou ainda alugar uma tenda glamping montada pelo festival.

Se optar por trazer uma caravana, pode estacioná-la nos parques próprios, mas tenha em atenção que não há fornecimento de energia elétrica. Escolha o seu lugar com sabedoria, pois não poderá mudar de lugar sem a ajuda de um membro da equipa Boom e não poderá sair do parque antes do final do festival, a 27 de julho. Fica a dica que entre as 18h e as 21h é a hora de silêncio do festival.

Alimentando a sua alma: opções de comida

Pode cozinhar a sua própria comida no Boom Festival utilizando os Social Hubs dedicados. É proibido levar camping gás devido ao risco de incêndio na área. Há um pequeno supermercado bio dentro do festival, onde pode comprar pão fresco, legumes, frutas, bebidas e até produtos de higiene pessoal ecológicos.

Existem 45 restaurantes diferentes, onde também pode consumir comida do mundo, incluindo opções vegetarianas e vegan.

Cashless: Métodos de Pagamento

O Boom Festival adotou um sistema de pagamento sem dinheiro vivo, permitindo que os pagamentos sejam feitos por uma pulseira. Pode recarregar o saldo da sua pulseira através da App do festival ou em pontos de recarga designados.

Em alguns restaurantes é aceite o pagamento em dinheiro.

Higiene no Boom

O festival oferece chuveiros, mas este ano o horário de funcionamento foi limitado para evitar o consumo excessivo de água. Os chuveiros estarão abertos das 8h às 12h e das 19h à meia-noite. Os organizadores incentivam os participantes a tomar banho apenas se for absolutamente necessário. Uma novidade deste ano é que a água dos banhos vai ser reutilizada para regar a herdade.

O que não é permitido?

Na Boomland pouco é proibido. Ainda assim, os animais de estimação não são permitidos no festival. Não pode levar camping gás, nem objetos de vidro.

Explorando os Espaços e a Música do Festival

O Boom Festival oferece uma diversidade de espaços dedicados à música, arte e bem-estar, onde durante esta semana vão passar 1128 artistas de 29 nacionalidades.

O Dance Temple, um dos principais palcos musicais, é o preferido de muitos, descrito como um parque de diversões psicadélico com intensos ritmos tribais. Este palco vai receber 66 DJs diferentes ao longo do festival, cada um com sets que duram até 3 horas. Outro palco é o Alchemy Circle que vai contar com muita música psicodélica de vários géneros.

O espaço Art Installation vai ter diversas peças de arte dinâmicas, esculturas, pinturas e projeções de vídeo.

Being Fields é a área do festival dedicada à mente, corpo e alma. Aqui há atividades como ioga, workshops de alimentação saudável, artes marciais, sessões de sound healing, tantra, breathwork, meditação e muito mais.

A Envisionary Art Gallery, este ano, é na Praça Central do festival, conta com exposições de pintura ao vivo, leilões, palestras e uma loja. Terá diferentes artistas, entre eles Android Jones e Furtherrr Collective. Em destaque este ano está a escultura de Michael Benisty.

A Liminal Village, a área de conferências, tem exibições de filmes e discussões importantes. O programa deste ano irá aprofundar vários aspectos do tema "Amor Radical", como "ser um". Para os amantes da dança, há workshops e apresentações.

Este ano vão ao festival 604 crianças entre os três e 12 anos. Estas têm uma área dedicada a elas chamada "Young Dragons", onde podem participar em vários workshops e atividades relacionadas com arte, dança, música e ioga, mas sempre acompanhadas por um adulto

Dicas dos Old Boomers: Sabedoria dos Veteranos

Boomers experientes descrevem o festival como um lugar repleto de culturas diversas que promove uma sensação de comunidade onde não há preconceitos. Um momento único que vários old boomers recordam é quando todos se reúnem junto ao lago para ver o pôr do sol, uivando coletivamente em comemoração de mais um dia: são 50.000 vozes e mãos acenando para o sol.

Aqui estão algumas dicas dos veteranos para tornar sua experiência ainda melhor: