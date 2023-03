São das imagens mais impressionantes da primeira semana de protestos contra o aumento da idade da reforma em França: aconteceram esta quinta-feira, depois de dezenas de pessoas terem quebrado as barreiras de segurança para atearem fogo à Câmara de Bordéus, cidade do sul que é uma das maiores do país. As portas do edifício ficaram visivelmente danificadas pelo fogo.

O presidente francês parece irredutível em avançar com a reforma das pensões, acusando a extrema-esquerda de mobilizar os protestos de forma irresponsável. Nem cede Emmanuel Macron nem cedem os manifestantes, que marcaram para terça-feira, precisamente em Bordéus, novos protestos, desta vez com o cunho sindical.

Estes protestos coincidiam com a visita do rei de Inglaterra, Carlos III, que se viu forçado a adiar a visita, que seria a sua primeira deslocação oficial desde que está à frente da coroa britânica. Este adiamento surge apesar de o ministro do Interior, Gérald Darmanin, ter afirmado que não havia quaisquer problemas de segurança relativamente à viagem do rei.

Sobre o incêndio na Câmara de Bordéus ainda não foram identificados os responsáveis, sendo que os bombeiros atuaram de forma rápida para apagar as chamas. De resto, as imagens de Bordéus são semelhantes às que se têm verificado em Paris ou em Marselha, onde todos os dias milhares de polícias e bombeiros têm de lidar com focos de incêndio.

Centenas de pessoas têm sido detidas quase todos os dias por todo o país, onde greves em diversos sectores estão a provocar grandes problemas na recolha do lixo, no transporte de combustíveis e no comércio marítimo.