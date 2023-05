Tremores misteriosos em ilha dinamarquesa no Báltico estão a intrigar cientistas

Uma série de tremores misteriosos registados no sábado na ilha dinamarquesa de Bornholm, no Báltico, está a intrigar os cientistas. De acordo com a Associated Press, inicialmente os sismólogos pensaram que tinham sido causados por terremotos, mas depois pensou-se que teriam tido origem em explosões controladas na Polónia, situada a mais de 140 quilómetros a sul.

Perante o mistério, faltava a resposta. Esta segunda-feira, o Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia (GEUS) afirmou que os tremores "não foram causados por terremotos, mas por ondas de pressão de um evento na atmosfera" que provem de "uma fonte desconhecida". Ou seja, o mistério continua.

No entanto, foi descartada pelo GEUS a teoria de que as explosões na Polónia tenham tido influência nos abalos. "Os sismólogos podem afirmar que é improvável que os tremores tenham origem numa explosão controlada na Polónia, que foi levada a cabo pouco antes dos primeiros relatos de tremores em Bornholm", revelou o serviço geológico.

Só no sábado, o GEUS, que registou abalos de magnitude 2,3, recebeu "mais de 60" relatos de pessoas de Bornholm a dar conta de "tremores semelhantes a terremotos".

Os moradores descreveram estrondos profundos, abanões e "um chocalhar" que alterou a pressão dos ouvidos. Apesar dos relatos, não houve registo de feridos.

Bornholm é uma ilha rochosa no Mar Báltico, a sul da Suécia, a nordeste da Alemanha e a norte da Polónia, onde vivem cerca de 40.000 pessoas.