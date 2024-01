Caças norte-americanos sobrevoam Bósnia em véspera de celebração nacionalista sérvia

Dois caças norte-americanos sobrevoaram na segunda-feira a Bósnia-Herzegovina, numa demonstração de apoio àquele país na véspera de uma celebração nacionalista da República Sérvia (República Srpska), região que se autoproclama indepedente do Estado bósnio.

Os nacionalistas tratavam dos últimos preparativos para um desfile de estilo militar, para assinalar o 32.º aniversário da proclamação da República Sérvia, quando os dois F-16 preencheram os céus das cidades de Tuzla e Brčko, tendo sido também avistados em Banja Luka, a capital de facto de Srpska - Sarajevo é a capital por lei.

Um exercício de treino conjunto e uma “demonstração do compromisso dos EUA” em assegurar a integridade territorial da Bósnia face à “atividade secessionista” da República Sérvia, justificou a embaixada norte-americana em Sarajevo.

O presidente da autoproclamada República Sérvia, Milorad Dodik, gozou com a situação, ao afirmar que os caças iriam contribuir para as cerimónias, reforçando ainda que “o objetivo do povo sérvio é um Estado sérvio”.

As celebrações ocorrem num cenário de crescente tensão, com o aumento dos ataques e das ameaças contra os refugiados, em especial os bósnios e os croatas.