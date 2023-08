Petrolífera BP passa de prejuízo a lucro de 9.099 milhões de euros no 1.º semestre

Lucro do BCP dispara mais de 500% para 423 milhões no primeiro semestre

Lucro do Novo Banco sobe 39,9% no primeiro semestre para 373,2 milhões de euros

Lucro do Santander Totta sobe 38% para 334 milhões no primeiro semestre

Lucros recorde e faturação de 4,2 mil milhões com juros: eis o primeiro semestre na banca

Lucro da Galp sobe 21% para 508 milhões de euros no primeiro semestre

A BP anunciou esta terça-feira que teve um lucro de 10.010 milhões de dólares (9.099 milhões de euros) até junho deste ano, depois de um prejuízo de 11.127 milhões de dólares (10.114 milhões de euros) no mesmo período de 2022.

O prejuízo registado até junho do ano passado deveu-se à saída da BP do capital da petrolífera russa Rosneft.

Em comunicado enviado à Bolsa de Londres, a petrolífera britânica refere ainda que teve um lucro de 1.792 milhões de dólares entre abril e junho deste ano, menos 78,1% do que no trimestre anterior – janeiro a março –, devido à queda dos preços do petróleo.

Indica ainda que o seu lucro antes de impostos atingiu os 15.341 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra um prejuízo bruto de 3.477 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

As receitas, por sua vez, atingiram os 106.430 milhões de dólares até junho deste ano, menos 11,8% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.