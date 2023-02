O BPI anunciou esta sexta-feira que teve, o ano passado, lucros consolidados de 365 milhões de euros, mais 19% do que no ano anterior. A atividade em Portugal contribuiu com 235 milhões de euros (mais 31% face a 2021).

No ano passado, a margem financeira do BPI subiu 20% para 548 milhões de euros e as comissões cresceram 3% para 296 milhões de euros.

O BPI vai propor o pagamento de 284 milhões de euros ao grupo espanhol Caixabank relativo a dividendos de 2022.

Segundo o presidente do banco, João Pedro Oliveira e Costa, será proposto um pagamento de 65% do resultado em Portugal e 100% do resultado nas operações em África.

Em 2022, referente ao resultado de 2021, o BPI deu ao Caixabank 194 milhões de euros em dividendos.

Sobre a redução da participação no Banco Fomento Angola (BFA), o gestor não deu novidades, referindo apenas que "Banco de Portugal e Banco Central Europeu estão completamente" a par de todas as informações e movimentos.

O BPI tem 48,1% do BFA desde o início de 2017, quando vendeu 2% do angolano à operadora Unitel por imposição do Banco Central Europeu (BCE), pois este considera que a supervisão angolana não é equivalente à europeia.

Desde então mantém-se a recomendação de Frankfurt para o BPI reduzir a exposição a Angola.

O BPI é detido em 100% pelo grupo espanhol CaixaBank.