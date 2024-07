PSP trava nova corrida ilegal em Lisboa. Operação acabou com quatro detidos no Braço de Prata

Um encontro ilegal de motas levou ontem à detenção de pelo menos quatro pessoas, na zona de Braço de Prata, em Lisboa, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). Ao que foi possível apurar, duas pessoas foram detidas por tentativa de atropelamento de polícias e duas pessoas por recusarem fazer teste de álcool.

Os cerca de 20 operacionais da PSP identificaram ainda vários condutores sem documentação e sob efeito de drogas e apreenderam mais de duas dezenas de motociclos. Foram ainda passados cerca de 30 autos de contraordenação.

De acordo com testemunhas no local, vários tiros foram disparados, mas ninguém terá ficado ferido. As ruas junto ao armazém onde aconteceu o encontro ilegal foram encerradas ao trânsito.

Os residentes alertam que este tipo de eventos tem sido cada vez mais comum nesta zona oriental da cidade.



A operação foi feita depois de investigação dar conta que haveria informação de nova concentração de um elevado grupo de pessoas com motas que iriam novamente fazer corridas pela cidade. O grupo em causa é o mesmo que há umas semanas andou em contramão na Marginal e se filmou, colocando os vídeos depois nas redes sociais.

Em comunicado, a PSP confirma a operação para interceção e identificação de veículos, condutores e ocupantes que circulavam "em vias públicas infringindo as mais elementares regras do direito estradal e que coloquem em sério perigo os demais utilizadores das vias públicas".

"Com esta ação a PSP logrou a apreensão de mais de duas dezenas de motociclos, na sua maioria por alteração de caraterísticas regulamentares, o levantamento de mais de três dezenas de contraordenações por infrações diversas e a detenção de dois cidadãos por tentativa de atropelamento a agentes em ação de fiscalização e dois cidadãos por se recusarem a submeter-se às provas estabelecidas para a deteção do estado de influenciados pelo álcool", adianta a nota.

Para além desta operação, "foram também realizadas operações nas vertentes de fiscalização rodoviária e de fiscalização de estabelecimentos na Freguesia de Santa Maria Maior e na Freguesia da Misericórdia, procedendo-se ao levantamento de diversos autos de contraordenação e ao encerramento de quatro estabelecimentos".