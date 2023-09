Município de Braga avança com apoio até 200 euros para compra de bicicletas

A partir desta segunda-feira, as bicicletas Gira são gratuitas para todos os residentes de Lisboa

A Câmara de Braga anunciou esta segunda-feira que vai apoiar a compra de bicicletas e acessórios por parte de munícipes e de pequenas e microempresas. O apoio corresponde a 50% do valor total da despesa, até ao máximo de 200 euros, sendo que nas bicicletas de carga sobe para os 1.500 euros. O programa tem uma dotação de 40 mil euros, sendo que 34 mil são destinados às bicicletas urbanas convencionais ou elétricas, e seis mil direcionados às bicicletas de carga.

O programa destina-se à compra de bicicletas urbanas convencionais ou elétricas, novas ou usadas, bicicletas adaptadas, bicicletas de carga convencionais ou elétricas, e acessórios para carga de pessoas ou bens em bicicleta. O município sublinha que o programa não financia as bicicletas de uso desportivo, trotinetes ou outros tipos de velocípedes.

Esta medida é apresentada pelo município minhoto, liderado por Ricardo Rio, como um incentivo à utilização da bicicleta como modo de transporte preferencial em meio urbano, promovendo opções de mobilidade sustentável.

“O Município de Braga tem vindo a desenvolver várias iniciativas para a integração e o uso da bicicleta como forma de mobilidade em meio urbano, proporcionando uma deslocação ativa para o trabalho ou para a escola”, destaca Olga Pereira, vereadora com o pelouro da mobilidade.

Podem candidatar-se pessoas singulares e pequenas e microempresas com residência ou sede no concelho de Braga. A autarquia informa ainda que em breve serão divulgados os prazos de inscrição e que o regulamento do Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas e Acessórios pode ser consultado através deste link.