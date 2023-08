Duas mulheres acolheram em Braga uma grávida desempregada, deram-lhe alojamento, comida, uma quantia mensal. Em troca queriam o bebé dela, foram detidas

Duas mulheres, uma com 34 e outra com 38 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária por serem suspeitas de terem tentado comprar um bebé em Braga. De acordo com um comunicado da Judiciária, as mulheres, uma das quais estrangeira, são suspeitas de tráfico de pessoas na forma tentada.

A PJ adianta ainda que as detidas, depois de descobrirem que não podiam ter filhos, "delinearam um plano que visava aproveitar-se da gravidez de uma pessoa que tinham acolhido em casa para, após o parto, registarem o nasciturno em nome do casal".

"Para tanto, aproveitando-se do facto de a grávida não ser de nacionalidade portuguesa, estar desempregada e a atravessar grandes carências económicas, bem ainda o facto de esta não saber quem era o progenitor da criança, acolheram-na em sua casa, providenciando o seu alojamento, alimentação, pagamento de todas as despesas relacionadas com a gravidez e ainda uma pequena quantia mensal em dinheiro. Ficou ainda acordado que a parturiente não poderia frequentar consultas no Sistema Nacional de Saúde, para evitar registos nas bases de dados e quando desse entrada no Hospital, para o nascimento, fosse indocumentada, omitindo a sua identidade e fornecendo desde logo o nome das pessoas que iriam futuramente figurar como pais do recém-nascido", lê-se ainda.

A criança nasceu a 19 de junho num hospital do SNS e a mãe decidiu "quebrar o acordo e ficar com a criança, tendo sido ameaçada e coagida pelo referido casal para manter o que tinha sido combinado".

As detidas vão ser presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.