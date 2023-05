Inspetor da polícia mata quatro colegas em esquadra do Brasil

Um inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará, no norte do Brasil, disparou e matou no domingo quatro colegas na esquadra onde trabalhavam, disseram as autoridades.

O crime aconteceu em Camocim, a 354 quilómetros de Fortaleza, capital do Ceará, avançou a Polícia Civil estadual na rede social Instagram.

Após os disparos, o suspeito, que estava de licença, fugiu numa viatura policial e entregou-se às autoridades num quartel da Polícia Militar, disse um oficial de segurança do município ao portal de notícias brasileiro G1.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disse que o caso está a ser investigado e acrescentou que a esquadra está isolada para a recolha de provas.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, solidarizou-se com os familiares, amigos e profissionais das forças de segurança, acrescentando que o seu gabinete “dará todo o apoio necessário aos familiares”.

“Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega”, disse Freitas na rede social Twitter.