O Cristo Redentor foi atingido por um raio, nesta sexta-feira, durante a tempestade que se fez sentir no Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas pelo fotógrafo amador Fernando Braga, no Instagram, onde revelou que depois de "cerca de três horas com a máquina a tirar uma sequência de mais de 500 fotos em longa exposição, finalmente surgiu esta tão esperada foto".

"A fotografia foi tirada às 18:55 de 10 de fevereiro de 2023, usando [a máquina fotográfica] Nikon D800 com 70-200mm f/2.8E a 70mm f/8 13" ISO 100. Foto na íntegra apenas recortada no formato 4x5 e com exposição reduzida em 0.5ev (pois o raio foi aquele raio e aumentou significativamente a luz). Nada mais", escreve o autor da imagem na legenda do Instagram.

Nas stories, Fernando Braga divulgou ainda as imagens na máquina fotográfica daquela que foi uma "noite de chuva forte, com muitos raios" e que deu origem a uma das suas imagens "favoritas".

A imagem já foi partilhada na conta oficial do Santuário do Cristo Redentor e amplamente partilhada nas redes sociais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, o Rio de Janeiro está sob alerta laranja para tempestade até à meia noite de domingo, por causa da chuva e ventos intensos, podendo ainda haver queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.