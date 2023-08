Dois militares morrem em queda de helicóptero da Marinha do Brasil durante exercício

Dois militares morreram e outros seis ficaram feridos esta terça-feira na queda de um helicóptero da Marinha do Brasil durante um exercício, numa área militar na Formosa, cidade a cerca de 80 quilómetros de Brasília.

“Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente”, lê-se num comunicado divulgado pela Marinha do Brasil.

O helicóptero transportava 14 tripulantes e participava num exercício em que a Marinha simulava uma operação de resgate para atender a um incidente grave de derramamento de um petroleiro no mar.

“A Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido”, acrescentaram as autoridades brasileiras.