Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro num posto de combustível

  • TVI
  • AM
  • Há 2h e 10min
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata mais de oito milhões de pessoas por ano (Unsplash)

Aconteceu em Timon, no Maranhão, Brasil

Um homem provocou um princípio de incêndio num posto de combustível em Timon, no Maranhão, Brasil, ao acender um cigarro durante o descarregamento de gasolina. De acordo com o jornal G1, o incidente, registado por câmaras de segurança na noite de segunda-feira, mostra o momento em que o fogo começa após o homem atirar o fósforo aceso para o chão.

As chamas propagaram-se rapidamente, levando clientes e funcionários a fugir da loja de conveniência. Um funcionário conseguiu controlar o incêndio com um extintor, evitando danos maiores e ferimentos. 

O Corpo de Bombeiros informou que o local onde o homem fumava - uma área externa com mesas - não constava no plano de segurança contra incêndios do posto.

A corporação realizou uma vistoria na quinta-feira para avaliar as condições do espaço e garantir que o estabelecimento cumpre as normas de segurança.

