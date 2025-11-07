Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro num posto de combustível

Um homem provocou um princípio de incêndio num posto de combustível em Timon, no Maranhão, Brasil, ao acender um cigarro durante o descarregamento de gasolina. De acordo com o jornal G1, o incidente, registado por câmaras de segurança na noite de segunda-feira, mostra o momento em que o fogo começa após o homem atirar o fósforo aceso para o chão.
As chamas propagaram-se rapidamente, levando clientes e funcionários a fugir da loja de conveniência. Um funcionário conseguiu controlar o incêndio com um extintor, evitando danos maiores e ferimentos.
Homem ascende cigarro e causa principio de incêndio em posto de gasolina, em Timon, Maranhão, na segunda-feira (03), tiveram muita sorte, não houve feridos e o fogo foi controlado por funcionários do posto.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/eMHfPwbyJZ— Hugo Borges (@hbj_r77032) November 6, 2025
O Corpo de Bombeiros informou que o local onde o homem fumava - uma área externa com mesas - não constava no plano de segurança contra incêndios do posto.
A corporação realizou uma vistoria na quinta-feira para avaliar as condições do espaço e garantir que o estabelecimento cumpre as normas de segurança.