Sobe para 53 o número de mortos devido a chuvas torrenciais no Brasil - TVI

Sobe para 53 o número de mortos devido a chuvas torrenciais no Brasil

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 21 min
Chuva no Brasil (AP)

Chuvas persistem e continuam a causar inundações, assim como derrocadas que se registaram durante esta manhã

Pelo menos 53 pessoas morreram e 15 estão desaparecidas devido a chuvas torrenciais no estado brasileiro de Minas Gerais, indicou esta quinta-feira o Corpo de Bombeiros em novo balanço.

O balanço, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, inclui a descoberta de seis pessoas mortas que até quarta-feira eram dadas como desaparecidas.

O maior número de vítimas, (47 mortos e 13 desaparecidos), foi registado em Juiz de Fora, uma cidade com meio milhão de habitantes situada no sul de Minas Gerais, perto da fronteira com o Rio de Janeiro.

As restantes vítimas foram registadas em Ubá, um município a cerca de 100 quilómetros de distância, também localizado na chamada Zona da Mata, uma região serrana que costuma registar fortes precipitações no verão austral.

O temporal começou na segunda-feira e provocou vários deslizamentos de terra, graves inundações que submergiram bairros inteiros e danos estruturais em infraestruturas.

As chuvas persistem e causaram novas inundações e derrocadas na manhã desta quinta-feira, enquanto os bombeiros e as forças de segurança mantêm uma operação para resgatar as pessoas afetadas.

Cerca de 3.600 habitantes de Juiz de Fora e Ubá tiveram de abandonar as suas casas desde segunda-feira e encontram-se alojados em abrigos temporários e em casas de familiares.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Hoje às 07:00
1

Morreu Vítor Dias

Hoje às 11:30
2

Idoso sobe ao telhado e tenta matar vizinho a tiro. Aconteceu em Barcelos e suspeito foi detido

Hoje às 10:41
3

Corpo em elevado estado de decomposição encontrado em Tabuaço

Há 3h e 22min
4
06:10

Sonho de ser mãe ou pai é cada vez menos acessível

Ontem às 22:59
5

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40
6
05:47

Está de volta a lagarta do pinheiro: "Não precisamos de as ver para ter sintomas"

Hoje às 10:37
7

Diretores de três dos principais serviços de cardiologia do país estão contra a abertura de novos centros de referência

Ontem às 15:18
8

Ana Abrunhosa: "Posso ter exagerado" com o ministro da Agricultura. "Mas ele chegou com uma semana de atraso"

Há 2h e 24min
9

Cuidado com "os milagres que as redes sociais e os influencers" proclamam sobre o jejum intermitente - o que é preciso saber

Hoje às 11:27
10

Vai ser histórico: Hillary e Bill Clinton vão dar depoimentos sobre Epstein - "e os republicanos continuam obcecados em prender Hillary"

Hoje às 09:42
11

Farioli: «Os últimos dias não foram fáceis para Borja Sainz»

Há 2h e 46min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:47

Está de volta a lagarta do pinheiro: "Não precisamos de as ver para ter sintomas"

Hoje às 10:37

Cuidado com "os milagres que as redes sociais e os influencers" proclamam sobre o jejum intermitente - o que é preciso saber

Hoje às 11:27

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40

Ana Abrunhosa: "Posso ter exagerado" com o ministro da Agricultura. "Mas ele chegou com uma semana de atraso"

Há 2h e 24min

Morreu Vítor Dias

Hoje às 11:30

Homem esfaqueado no metro do Bolhão por grupo de cinco jovens. Arma foi encontrada no lixo

Ontem às 18:55

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Hoje às 10:26

Relatório da AMT sobre acidente no Elevador da Glória nunca chegou a existir

Há 3h e 53min

Vai ser histórico: Hillary e Bill Clinton vão dar depoimentos sobre Epstein - "e os republicanos continuam obcecados em prender Hillary"

Hoje às 09:42

Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Ontem às 17:18

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Ontem às 07:18
02:09

Há tetraplégicos a recuperar os movimentos com uma injeção na medula óssea

Ontem às 15:57