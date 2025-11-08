Tornado arrasa cidade no sul do Brasil: cinco mortos e mais de 100 feridos - TVI

Tornado arrasa cidade no sul do Brasil: cinco mortos e mais de 100 feridos

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 2h e 16min
Tornado

Fenómeno devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, onde os ventos chegaram aos 250 km/h

Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 130 ficaram feridas por um tornado que devastou parte de um município no sul do Brasil, no estado do Paraná, informaram as autoridades locais.

"A Defesa Civil do Paraná lamenta informar que já foram confirmadas cinco mortes em decorrência do tornado" que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, disse o órgão, na sexta-feira à noite, em comunicado.

De acordo com imagens divulgadas pela imprensa brasileira, o vento capotou vários carros e destruiu casas inteiras no município, a cerca de 300 quilómetros das famosas Cataratas do Iguaçu.

"As informações iniciais indicam ainda que há 30 feridos graves e moderados, e cerca de 100 feridos ligeiros", acrescentou a Defesa Civil do Paraná.

Os danos concentraram-se no município de Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14 mil habitantes, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

O organismo estimou que os ventos atingiram velocidades entre os 180 e os 250 quilómetros por hora, causando "a queda de árvores e até de casas de tijolo".

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou na rede social X que "as forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e monitorando as cidades afetadas pelas violentas tempestades".

O Instituto Nacional de Meteorologia brasileiro mantém um alerta de "perigo de tempestade" em todo o Paraná, bem como nos estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fazem fronteira com a Argentina e o Uruguai.

