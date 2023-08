Praias, serras, cascatas e mais: conheça os cinco parques nacionais do Brasil preferidos pelos turistas

Com a biodiversidade das espécies nativas e com florestas exuberantes, cascatas imperdíveis e até praias, os parques nacionais do Brasil atraem turistas e amantes da natureza.

Um levantamento do Ministério do Turismo do Brasil das visitas aos parques no ano de 2022 mostrou que o interesse nesses lugares está em alta. Durante o ano de 2022, foram registadas mais de 21,6 milhões de visitas a 137 unidades de conservação espalhadas pelo Brasil.

A Agência de Notícias do Turismo listou os cinco parques nacionais mais visitados. Veja as atrações destas unidades de conservação para programar a sua viagem.

Parque Nacional da Tijuca – Rio de Janeiro

Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, é a “casa” do Corcovado, onde está o Cristo Redentor / Riotur via CNN Brasil

O parque nacional mais visitado do Brasil é a “casa” do Cristo Redentor, além de ser uma das maiores florestas do mundo. Só em 2022, o parque registou o dobro de visitantes de 2021, alcançando 3,5 milhões de visitantes.

O parque oferece aos turistas opções de trilha, miradouros, monumentos, cachoeiras e ruínas históricas. Uma das trilhas mais famosas da região, a Vista Chinesa, proporciona uma linda vista da zona sul carioca.

Além disso, no Pico da Tijuca é possível subir aos 1.021 metros. Atualmente, o parque oferece atividades como skate, corrida, rapel, voo livre, ciclismo, caminhadas, banho de cascata, observação de aves, escalada e contemplação da natureza, que permite admirar o morro do Corcovado e as diversas espécies que habitam o parque.

Mais informações de como visitar o parque aqui.

Parque Nacional de Jericoacoara – Jijoca

Pedra Furada, em Jericoacoara / Nilton Sergio Ramos via CNN Brasil

É um dos lugares mais famosos no Nordeste brasileiro para apreciar a natureza e um belo pôr do sol. Jericoacoara tem inúmeras formações rochosas como a Pedra Furada, uma das principais atrações. Em 2022, o parque recebeu 1,6 milhão de visitantes.

Além da Pedra Furada, a região também possui o Serrote, outra formação rochosa que se eleva ao nordeste da vila com uma amplitude de 95 metros. O pôr do sol dos campos de dunas de areia é marcante e deixa os turistas de “queixo caído”. Existe ainda a oportunidade de andar pelos mangais, lagoas temporárias e as encantadoras praias da região.

Há ainda as vilas charmosas, com gastronomia com ingredientes fresquíssimos e casas e hotéis que são, por si só, um destino.

Quando o assunto é comer, a região tem ótimas opções e Daniela Filomeno indica 12 restaurantes na vila e arredores que são imperdíveis.

O lugar também é convidativo para quem gosta de desportos radicais. Há opções de passeios a cavalo, de buggy pela Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul e Tatajuba e ainda passeio de canoa pelos belos mangais do Rio Guriú.

Mais informações sobre como visitar aqui.

Parque Nacional do Iguaçu – Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu é mundialmente conhecida pelas suas cataratas. Um destino focado em natureza e aventura / Reuters

A beleza do Parque Nacional do Iguaçu é de encher os olhos com o maior conjunto de quedas de água do mundo. No ano passado, recebeu 1,5 milhão de visitantes, número duas vezes maior que em 2021, quando recebeu 696.380 visitantes.

Dentro do bioma da Mata Atlântica, o parque conserva um dos maiores trechos de vegetação original da região do Alto Paraná. Em relação à fauna, o parque tem mais de 250 espécies de borboletas, 45 mamíferos, 12 anfíbios, 41 serpentes, oito lagartos, 18 peixes e 200 espécies de aves.

Mais informações sobre como fazer a visitação aqui.

Parque Nacional da Serra da Bocaina – São José do Barreiro e Paraty

Parque Nacional da Serra da Bocaina / Flickr

Quando o assunto é variedade de atrativos nos parques nacionais, o da Serra da Bocaina é um ótimo exemplo. Ele fica entre o município de São José do Barreiro, no Vale do Paraíba paulista, e Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, e reúne atrativos naturais como praias, piscinas naturais, rios, cascatas, picos, montanhas, sem contar a riqueza da flora e da fauna que coexistem na Mata Atlântica.

Em 2022, o parque recebeu 701 mil visitantes, que foram surpreendidos pela história e cultura do parque.

Relíquias da época dos tropeiros, os atrativos navegam na história pelos caminhos e trilhas do ouro, que passam também pela cultura caipira e caiçara, conservada na região serrana e costeira.

Na região de serra, o turista encontra as cachoeiras de Santo Isidro, das Posses e do Veado, a Pedra do Frade, e a Praia do Caxadaço, além dos picos e montanhas. Já na costa, chamada de “parte baixa”, o visitante pode desfrutar das praias do Meio e da Caixa D’Aço, além de uma piscina natural.

Para mais informações sobre como conhecer o parque, clique aqui.

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha – Pernambuco

Parque Nacional de Noronha / CNN Brasil

O Parque Nacional de Noronha não poderia ficar de fora desta lista. Com as suas praias lindas e um ecossistema delicado que abriga espécies do mundo inteiro, em 2022 Noronha recebeu 678 mil visitantes que conheceram as belezas do lugar, além de seus “habitantes”, como baleias, tartarugas, ouriço-satélite, coral-de-fogo e tubarão-limão.

No total, a área de preservação ocupa 11.270 hectares e abriga ainda 230 espécies de peixes e 15 de corais, além de golfinhos-rotadores, tubarões e raias.

As suas praias têm águas verde-esmeralda, como a Praia do Sancho, eleita a melhor praia do mundo em 2023, e a Praia do Leão, piscinas naturais e trilhas ecológicas. Há ainda opções de passeios de barco, mergulhos no fundo do mar e caminhadas até ao miradouro da Baía dos Golfinhos.

A ilha tem ótimas opções gastronómicas e de hospedagens confortáveis e charmosas.

Saiba aqui informações importantes na hora de programar a sua viagem para Fernando de Noronha.