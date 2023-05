“Não sabemos se vamos perder toda a nossa existência”. Pedra monstruosa obriga a evacuar aldeia suíça

Um glaciar a derreter mudou a fronteira entre Suíça e Itália - e deixou um hotel no centro da disputa

Deixar tudo para trás e não saber quando voltar: cerca de 70 moradores de Brienz, na Suíça, estão a deixar as suas casas devido a uma ameaça natural. Em causa está a previsão de chuva forte para os próximos dias, que pode fazer deslocar uma pedra com dois milhões de metros cúbicos desde o alto da montanha até à aldeia.

“É uma situação má para todos”, conta um morador ao jornal suíço 20 Minuten. Liesch, de 43 anos, é um entre muitos. “Não sabemos para onde ir e sentimo-nos perdidos. Não sabemos se vamos perder toda a nossa existência ou não”, lamenta.

A ameaça, no entanto, não é de agora. Algumas pedras caíam frequentemente, os edifícios têm fendas e a torre da igreja inclinou. Mas a ordem de evacuação surgiu mais cedo do que os aldeões de Brienz esperavam, já que havia trabalhos de estabilização em curso. “Aconteceu tão rápido. Todos esperávamos mais tempo”, diz outra moradora.

A evacuação com urgência surgiu nesta terça-feira, anunciada pela autarquia, que deu início à fase laranja. A decisão teve por base as chuvas fortes que estão a atingir a região. A previsão é a de que o estado do tempo se mantenha nos próximos dias, afetando ainda mais a instabilidade dos terrenos.

Halten Sie das #Betretungsverbot unter dem #Felssturz-Gebiet ob Brienz/Brinzauls unbedingt ein!

Es dient einzig Ihrer #Sicherheit, denn es kann jederzeit zu Felsstürzen kommen, die bis in die Wiese vordringen. #Naturgefahren #BrienzerRutsch #Vernunft pic.twitter.com/fvopijHgJy — Gemeinde Albula/Alvra (@AlbulaAlvra) May 5, 2023

Citado pelo 20 Minuten, Christian Gartmann, porta-voz municipal, afirma que “é uma situação muito difícil” e que “há pessoas que ainda não encontraram alojamento”.

Sexta-feira é o último dia para evacuar a aldeia. Os aldeões têm de sair e há quem vá esperar mesmo até ao fim.“Estou pronta”, relata uma idosa. “Mas acho que vou esperar até ao último minuto”, acrescenta. O período de verificação do cumprimento da medida inicia-se após as 18:00 desse dia.

A aldeia deverá, depois, passar à fase vermelha, assim que os trabalhos de demolição estejam prestes a começar. As regiões alpinas estão a sofrer com o aquecimento global. Além das chuvas que têm assolado a região, investigadores dizem que os glaciares estão a recuar e a paisagem a ficar cada vez mais verde.