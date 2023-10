Britney Spears revela que fez um aborto porque Justin Timberlake "não queria ser pai"

Britney Spears fala pela primeira vez do divórcio com Sam Asghari: "Não aguentava mais a dor”

Britney Spears revelou no livro biográfrico "A Mulher em Mim", que será lançado a 24 de outubro, que fez um aborto porque Justin Timberlake "não queria ser pai". Num excerto do livro a que a revista People teve acesso, a cantora revela que ficou grávida durante o namoro com o também cantor, mas que a certeza deste em não querer ser pai a levou a terminar a gravidez, mesmo não sendo esse o seu desejo.

"Foi uma surpresa, mas, para mim, não foi uma tragédia. Amava tanto o Justin. Sempre esperei que um dia tivéssemos uma família juntos. Mas isto seria muito mais cedo do que eu tinha previsto. Mas o Justin não estava mesmo nada contente com a gravidez. Disse que não estávamos preparados para ter um bebé na nossa vida, que éramos demasiado novos", escreve Spears.

No excerto do livro, a cantora revela que como se sentiu em conflito na altura, uma vez que se a decisão tivesse sido apenas dela, o desfecho teria sido diferente.

"Se dependesse apenas de mim, nunca o teria feito. E, no entanto, Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai. Até hoje, é uma das coisas mais angustiantes que já vivi na minha vida."

Britney Spears e Justin Timberlake namoraram entre 1999 e 2002. O livro, que será publicado no fim do mês, surge cerca de dois anos após o fim da tutela legal a que esteve sujeita durante 12 anos e que foi retirada por um juiz em 2021.

Depois da revista People ter tornado público o testemunho de Britney Spears, o site Entertainment Tonight revelou, citando uma fonte próxima de Justin Timberlake, que o cantor está concentrado em olhar para o futuro.

"Justin tem-se concentrado na sua própria família e tentado não se preocupar com as memórias de Britney. Nos últimos anos, Justin tem tentado apoiar Britney à distância. Eles namoraram há muito tempo, mas ele ainda tem respeito por ela. O Justin e a Jessica só querem que toda a gente cresça e evolua em vez de continuarem a falar do passado", revelou a mesma fonte.

Depois de namorar com Justin, Britney Spears casou com Kevin Federline, com quem teve dois filhos - Sean Preston, de 18 anos , e Jayden James, de 17 - e de quem se divorciou em 2007. A cantora voltou a casar com Sam Asghari em junho do ano passado, após seis anos de namoro e apenas sete meses depois da tutela legal sob a qual a artista esteve sujeita durante 13 anos ter terminado.

Já Justin Timberlake casou com Jessica Biel em 2012 e os dois são pais de Silas e Phineas.