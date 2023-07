Britney Spears vai contar a sua história "corajosa e emocionante" em livro de memórias

Britney Spears vai lançar o seu livro de memórias, "The Woman in Me", a 24 de outubro. Trata-se de “uma história corajosa e surpreendentemente emocionante sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança”, de acordo com um comunicado de imprensa da Gallery Books, uma chancela da Simon & Schuster, que adquiriu os direitos do livro num leilão.

O lançamento acontece mais de um ano e meio depois de a cantora de 41 anos ter alegadamente assinado um contrato de 15 milhões de dólares para escrever um livro de memórias cobrindo a sua ascensão à fama, o relacionamento complicado com a família e a sua experiência sob uma tutela legal durante 12 anos, que foi retirada por um juiz em 2021. O negócio editorial foi “um dos maiores de todos os tempos, a seguir ao dos Obamas”, segundo uma fonte citada pelo Page Six.

“O testemunho convincente de Britney em tribunal comoveu o mundo, mudou as leis e mostrou a sua força e coragens inspiradoras”, disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente e editora da Gallery Books, à People, referindo-se ao testemunho da estrela pop para defender o fim da tutela após uma crise de saúde mental em 2007: “Eu quero minha vida de volta”, disse Britney.

“Não tenho dúvidas de que o livro de memórias será o evento editorial do ano”, disse Bergstrom. “Não poderíamos estar mais orgulhosos de finalmente ajudá-la a partilhar sua história.”

De acordo com o comunicado, "The Woman in Me" promete revelar “pela primeira vez a incrível jornada [e] força de uma das maiores artistas da história da música pop”, ao mesmo tempo que sublinha "a importância de uma mulher contar a sua história, nos seus próprios termos".