Britney Spears fala pela primeira vez do divórcio com Sam Asghari: "Não aguentava mais a dor”

Britney Spears quebrou o silêncio face ao fim do casamento com o ator Sam Asghari. A cantora admite que “não aguentava mais a dor” e que vai manter-se “forte”.

“Eu e o Hesam já não estamos juntos... seis anos é muito tempo para estar com alguém, por isso, estou um pouco chocada mas... não estou aqui para explicar porquê porque, honestamente, não é da conta de ninguém. Mas, eu não aguentava mais a dor”, escreveu no Instagram.

A cantora norte-americana garante ainda que vai manter-se “tão forte quando possível” e que vai fazer o seu melhor. "Há demasiado tempo que me tenho mostrado forte e o meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe de ser a realidade e acho que todos sabemos disso. Adoraria mostrar as minhas emoções e lágrimas sobre como me sinto realmente, mas por alguma razão sempre tive de esconder as minhas fraquezas", lê-se.

Foi a primeira vez que Britney Spears se dirigiu aos fãs para falar sobre o recente anúncio de divórcio, cujo pedido data de 28 de julho. Sam Asghari deu entrada com o mesmo, alegando "diferenças irreconciliáveis". O ator, que está a pedir apoio financeiro e que se prepara para contestar o acordo pré-nupcial, garantiu, nas redes sociais, que o agora ex-casal vai “manter o amor e o respeito” um pelo outro, pedindo também “privacidade” neste momento.

Britney Spears e Sam Asghari casaram-se em junho do ano passado, após seis anos de namoro e apenas sete meses depois da tutela legal sob a qual a artista esteve sujeita durante 13 anos ter terminado.