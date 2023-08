"Diferenças irreconciliáveis": Britney Spears e Sam Asghari separam-se (e ele quer contestar o acordo pré-nupcial)

Britney Spears casou com Sam Asghari, mas a cerimónia ficou marcada pela invasão do ex-marido

Depois de seis anos de namoro e um ano de casamento, Britney Spears e Sam Asghari estão separados. De acordo com o TMZ, o ator deu entrada com o pedido de divórcio, alegando "diferenças irreconciliáveis".

O site de entretenimento avança ainda que Sam Asghari está a pedir apoio financeiro e que se prepara para contestar o acordo pré-nupcial que mantinha os bens da cantora a salvo em caso de separação.

Citando os documentos elaborados pelo advogado do ator, Neal Hersh, o TMZ dá conta de que "[Sam] ainda tem de determinar a natureza e a extensão dos bens e obrigações de cada parte", uma vez que "existem vários itens de bens e dívidas comunitários e quase comunitários, cuja natureza e extensão total são desconhecidas para [Sam] neste momento."

O pedido de divórcio tem data de 28 de julho.

Segundo o site ET Online, que cita fontes próximas ao casal, a separação acontece depois de uma grave discussão onde Sam, de 29 anos, acusou Britney, de 41, de o ter traído.

"A Britney e o Sam separaram-se. Ela garante que não o traiu. Os dois não se davam bem há algum tempo e finalmente chegaram ao fim depois de uma grande discussão", revelou a mesma fonte, acrescentando que a cantora tem "negado qualquer alegação de traição" e "não tem estado bem" com a separação.

"Está magoada porque esta situação desperta-lhe sentimentos antigos. Esta é a última coisa de que precisa, especialmente depois de os filhos se terem mudado para o Havai, de estar preocupada com os incêndios que lá ocorreram, etc. Ela tem tentado recuperar a sua saúde emocional, física e mental. A Britney tem pessoas ao seu lado e o seu círculo mais próximo está a apoiá-la. Estão a unir-se em torno dela."

Já outra fonte revelou que apesar de "terem muito amor um pelo outro", a cantora e o ator "têm tido problemas como casal desde antes de se casarem" e, "recentemente, as coisas tomaram um mau rumo e as suas discussões tornaram-se mais sérias e reais".

"Os seus problemas tendem a agravar-se quando estão longe um do outro e passam algum tempo separados. Britney tem tendência para sentir que, por vezes, Sam não lhe dá prioridade. As suas discussões levaram a que, por vezes, se tornassem infelizes na sua relação. Também estão em páginas diferentes no que diz respeito ao seu futuro como casal, o que tem sido um ponto de discórdia", acrescentou esta mesma fonte.

Britney Spears e Sam Asghari casaram-se em junho do ano passado numa cerimónia íntima na Califórnia, nos Estados Unidos, depois de seis anos de namoro. No entanto, o dia não escapou a alguma polémica, com o ex-marido de Spears Jason Alexander a invadir a cerimónia e a partilhar o momento num direto no Instagram.

A cantora e o ator conheceram-se em 2016 durante as filmagens do videoclipe para a música “Slumber Party”. Ficaram noivos em setembro de 2021, pouco antes de Britney voltar a assumir o controlo da sua vida.

Este foi o terceiro casamento da cantora. Depois de se ter separado de Jason Alexander, Britney foi ainda casada com Kevin Federline entre 2004 e 2007, com quem teve dois filhos.