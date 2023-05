Emma Heming Willis partilhou novas informações sobre o estado de Bruce Willis

Heming Willis é casada com o ator Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal no início deste ano e tem o apoio da família, que inclui a filha de 9 anos, Evelyn.

A mulher publicou um vídeo no Instagram a explicar as últimas novidades.

"Tenho de vos contar esta história e vou tentar fazê-lo sem chorar", disse. "Porque quando a Evelyn me contou esta história, eu estava uma poça absoluta".

Ela começou a contar que a filha tinha pesquisado sobre "factos divertidos sobre a demência" e tinha feito uma lista na escola para o pai.

E continuou: "Agora, isso não é engraçado, mas é um pouco engraçado. E ela é mesmo filha do pai, porque estes dois adoram factos aleatórios. Por isso, disse-lhe: «Evelyn, vamos sempre certificar-nos de que o papá tem uma garrafa de água à mão. Obrigada por me avisares. Mas a coisa mais amorosa e compassiva que podes fazer é ser curiosa e informares-te sobre a doença do teu pai»".

O casal também partilha a filha de 11 anos, Mabel, e Willis é pai das filhas Rumer, Scout e Tallulah Willis, com a ex-mulher Demi Moore. Willis também se tornou recentemente avô pela primeira vez.