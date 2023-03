Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, apelou aos paparazzi para manterem distância e pararem de gritar à estrela do filme "Assalto ao Arranha-Céus" quando o virem em público.

Heming Willis fez um apelo emocionado num vídeo partilhado na sua página do Instagram durante o fim-de-semana, dizendo que “ainda há muita educação que é preciso dar” sobre pessoas que vivem com demência.

Contando um incidente recente em que fotógrafos tentaram falar com o ator doente numa rara aparição pública, em que ia encontrar-se com amigos para tomar um café em Santa Monica, a modelo de 44 anos observou como “pode ser difícil e stressante levar alguém lá fora ao mundo e fazê-lo andar em segurança”.

“Esta é para os fotógrafos e para as pessoas de vídeo que estão a tentar ter exclusivos do e sobre o meu marido: mantenham o vosso espaço", disse ela no clip. “Sei que este é o vosso trabalho, mas talvez possam só manter-se no vosso espaço”.

Emma Heming Willis acrescentou: “Às pessoas de vídeo, por favor não gritem ao meu marido perguntando-lhe como é que ele está ou o que quer que seja – os 'woohoos' e os 'yippee ki-yays'... simplesmente não o façam. OK? Dêem-lhe o seu espaço. Deixem que a nossa família ou quem quer que esteja com ele nesse dia possa levá-lo do ponto A para o ponto B em segurança”.

Na legenda ao vídeo, Heming Willis escreveu ainda: “A outros prestadores de cuidados ou especialistas em demência que andam neste mundo... Alguma dica ou conselho sobre como levar os seus entes queridos lá fora ao mundo em segurança? Por favor, partilhem em baixo".

Heming Willis e Bruce, de 67 anos, casaram-se em 2009 e têm duas filhas, Mabel e Evelyn.

O seu pedido acontece semanas depois da família de Willis ter anunciado que o seu distúrbio da fala, afasia, tinha progredido para uma forma de demência chamada demência frontotemporal, ou FTD.

“Hoje não há tratamentos para a doença, realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos. À medida que a condição de Bruce avança, esperamos que a atenção dos média possa concentrar-se em trazer luz sobre esta doença, que necessita de muito mais consciencialização e investigação", disseram eles no mês passado.

De acordo com a norte-americana Associação Alzheimer, a FTD refere-se a “um grupo de perturbações causadas pela perda progressiva de células nervosas nos lobos frontais do cérebro (as zonas atrás da testa) ou nos seus lobos temporais". Estas áreas do cérebro estão geralmente associadas à personalidade, comportamento e linguagem.