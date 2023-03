A mãe de Bruce Willis confessou que teme que o filho não a reconheça. Depois de ter sido tornado público o agravamento do estado de saúde do ator, agora diagnosticado com demência, Wilfried Gliem, primo da mãe de Willis, avançou, em entrevista ao Bild, que Marlene Willis tem esse receio.

"Ela não tem a certeza se o filho ainda a reconhece. O seu comportamento é muito lento, há sempre uma ligeira agressividade e já não é possível ter uma conversa normal com ele. Embora este comportamento seja habitual na sua condição clínica", afirmou Gliem.

O primo do ator revelou ainda que Marlene sofre pelas netas - Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn - terem de lidar com a doença do pai, mas que está confiante de que a família vai conseguir enfrentar estes "tempos difíceis" em conjunto.

A 30 de março de 2022, a família de Bruce Willis anuciava o afastamento do ator da representação, revelando que este tinha sido diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que afetam a capacidade de comunicação. Quase um ano depois desta notícia, soube-se que a doença tinha piorado, progredindo para demência.

Bruce Willis é um dos atores mais conhecidos de Hollywood, tendo participado na série de televisão "Modelo e Detetive", ao lado de Cybill Shepherd, e depois no blockbuster "Assalto ao Arranha-Céus" (1988) e respetivas sequelas. Ao longo de quatro décadas, Bruce Willis construiu uma carreira diversificada, tendo participado quer em comédias (como por exemplo a série de filmes "Olha quem fala", ao lado de John Travolta e Kirstie Alley e na qual fazia a voz do bebé) quer em filmes de culto como "Pulp Fiction" (1994), de Quentin Tarantino (onde contracenava com a portuguesa Maria de Medeiros).

Popular sobretudo pelos muitos filmes de ação que protagonizou, Willis será também recordado por outros filmes, como os que fez com o realizador M. Night Shyamalan - "O Sexto Sentido" (1999),"O Protegido" (2000) e "Glass" (2019). Mas também não nos podemos esquecer dos seus papéis em "12 Macacos", de Terry Gilliam (1995), "O 5º Elemento", de Luc Besson (1997) ou mais recentemente "Os Órfãos de Brooklyn", de Edward Norton (2019).