Cristina Ferreira sobre a polémica à volta da bruma íntima Pipy: "Portugal ainda não sabe falar de sexualidade"

Apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI falou sobre tudo na estreia do programa CNN Entrevista com André Carvalho Ramos

Quando fiz este convite, ainda não tinhas lançado um novo produto [o Pipy]. Porque é que as pessoas se riem ou porque é que toda a gente neste momento no país, pelo menos é essa a minha perceção, está a falar sobre isto?

"Primeiro porque há uma profunda incapacidade ainda de lidarmos com a sexualidade e de falarmos dela. Eu notei isso ao longo destes mais de 20 anos de televisão que tenho. Eu e o Manuel [Luís Goucha], quando estávamos no Você na TV, fomos dos primeiros a falar abertamente de sexualidade. As pessoas já não têm memória, mas nós tivemos um dia até que colocámos as senhoras do público, na altura nós tínhamos pessoas a assistir connosco no público, nós colocámo-las a ver um filme pornográfico em direto, ou seja, quem estava lá em casa não via, só estava a ver as reações das pessoas que estavam no estúdio a ver esse filme. E é incrível de perceber como o nervoso miudinho… como os sorrisos surgem, quando se fala de uma coisa tão natural que devia ser falada, explorada, tanto nas escolas como na televisão, como em locais onde as pessoas abertamente podem ouvir falar desses mesmos assuntos. Eu, quando lanço esta bruma íntima, sei que ela iria dar que falar. Confesso que não achei que fosse ao nível que acabou por acontecer."

Portanto, surpreendeu-te, de facto, o nível da discussão pública em torno do que é que é uma bruma, para que é que ela serve...

"Surpreendeu-me acima de tudo as inúmeras vozes que se levantaram para tentar encontrar ou um lado bom ou um lado mau de um produto que já existe no mercado há muito tempo, que está presente em farmácias deste país e só naquele dia é que se lembraram de tentar perceber “então, mas isto é um produto que deve estar no mercado ou não deve estar no mercado”. E só essa discussão já foi muito válida até para falar de algo que é tão comum e que tem que ver com os odores íntimos, por exemplo, sejam de homens, sejam de mulheres, passaram a ser discussão de café, passaram a ser discussão de casal, passaram a existir conversas que, possivelmente, se não tivesse havido este lançamento, não teriam nunca existido. Eu, quando o lanço, é óbvio que era num tom provocatório. Só o nome já é provocação, óbvio. Claro que eu podia ter dado um nome muito mais suave, um nome que, à partida, não se percebesse logo exatamente aquilo que era. Mas eu quis fazê-lo de propósito."

E ocorreu-te logo este nome?

"Foi o primeiro, aliás, isto é um lançamento que já foi muito mediático, acho que estamos nesta entrevista ainda antes da continuação de todo este projeto. Aviso já que a provocação vai continuar e o desassossego, porque eu acho que nós precisamos todos de ser desassossegados, não só neste tema, mas em muitos outros temas em que hoje em dia dificilmente damos a nossa opinião. Dificilmente estamos dentro da discussão. Eu acho que as redes sociais nos trouxeram coisas muito boas, trouxeram-nos outras muito limitativas, que é esta dificuldade que temos às vezes de dizer o que pensamos com medo do que o outro possa vir a dizer."

Mas quando te colocas nesta discussão, ou em qualquer outra que tenhas travado nestes anos de exposição pública, há riscos também?

"Eu não penso neles, confesso. Eu sei que para algumas pessoas pode existir esse risco, “como é que ela se sujeita a isto?”, “como é que depois de tantos anos já de construção de um percurso, ela faz este tipo de lançamentos?” Eu acho que isso é algo muito inato em mim, desde o início. Eu gosto muito de recomeços, eu gosto muito de criar projetos, eu gosto muito de pensar na sua comunicação. Eu acho que passei ao lado de uma carreira de marketing, devo confessar. E isto é algo que eu vou continuar a fazer. A discussão não nasce e o avanço não nasce se não houver esta discussão."

Mas com a provocação e a discussão vêm também críticas e elas também surgiram. Uma delas que eu apanhei também nas redes sociais vem de Paula Cosme Pinto, que se intitula como ativista pela igualdade de género, que sobre ti escreve que estás a camuflar com o selo do empoderamento lucros obtidos à conta de inseguranças femininas. O que é que se responde a isto?

"Olha, eu não respondo a ninguém, eu li muito poucas, acho que muitas vezes quando somos objeto dessas mesmas críticas e há muita gente a falar de nós, o melhor que temos a fazer é não ler nem o muito bom, nem o muito mau, acho que isso te impede depois de seguires o teu caminho. Como deves calcular, tudo aquilo que fiz neste projeto, e é um projeto que já leva mais de um ano, as pessoas é que não têm noção de que isto já leva muito tempo de trabalho, Foi tudo muito pensado, foi tudo muito calculado e foi tudo muito, por eu saber desta minha exposição e deste julgamento e desta análise muito precisa, foi tudo muito pensado, muito calculado e eu nunca colocaria nada no mercado que eu não tivesse a certeza que o pudesse fazer ou que não cumprisse todas as regras legais que me são exigidas. Quando a questão, porque eu no início quando lancei o projeto… - fala-se que é um projeto para mulheres e que é um projeto que as tenta libertar de algumas coisas - eu nem nunca gostei muito da palavra empoderamento feminino, devo-te confessar que é até hoje uma palavra que não me encaixa bem, nem em mim, porque acho que não é isso que está em questão. Eu acho mesmo que quando se fala disso parece que olhamos muito para as mulheres líderes, para as mulheres que estão em empresas, para as mulheres que são diretoras, e eu não acho nada disso. Eu quero que uma mulher que seja empregada de limpeza seja tão livre como uma mulher que... lidera uma empresa gigante e gera um milhão todos os dias e isso só o consegue fazer se ela tiver a sua liberdade de escolha, se tiver a sua liberdade de opinião. Portanto, o que eu quero perguntar é, até que ponto esse tipo de opinião não é ela exatamente aquilo que advoga em relação ao lançamento do meu produto? Qualquer opinião dessas que faça com que cada mulher questione se pode ou não pode usar, se pode ou não pode pensar naquele produto, sim, às vezes para se libertar de algum constrangimento que possa ter, se não é isso que a está a fazer esconder-se no seu casulo. Gostava que pensassem nisso."

Estas posições, de alguma forma, que vêm de ativistas feministas, acreditas que podem acabar por subverter o objetivo principal do feminismo?

"Acho que qualquer extremismo, também dentro de um movimento como é o movimento feminista, pode fazer exatamente o contrário daquilo que é o objetivo. E eu não ponho em causa que essas pessoas têm como objetivo maior que a igualdade seja de facto atingida e adquirida por todos nós, porque é esse o objetivo. Agora, eu acho que ultrapassam às vezes determinados limites que nos fazem depois questionar a tal ideia de feminismo, que é pensarmos se afinal o que querem é a igualdade ou se o que estão a tentar advogar é a superioridade da mulher em relação ao homem. E isso eu tento que nos meus discursos, naquilo que eu faço... não seja ultrapassado. Eu recebo, para que as pessoas possam entender, centenas de mensagens por dia. Sou eu que as vejo todas. Não há ninguém que gira as minhas redes sociais a não ser eu. Sou eu que penso em tudo, sou eu que a maior parte das vezes publico, quando estou em programas de televisão tenho alguém que o faz comigo, porque estou a apresentar e, portanto, para fazer de uma forma imediata não o posso fazer, mas sou eu que leio as mensagens, sou eu que respondo às mensagens, sou eu que analiso as pessoas para as quais trabalho e que são o meu objeto de estudo naquele momento. Portanto, eu sei o que é que ouço, eu sei o que é que leio há muitos anos. E eu sei que há muitas mulheres que leriam essa crónica, por exemplo, e que ficariam profundamente constrangidas porque não sabiam se estavam a fazer alguma coisa de errado ou não. E é só isso que eu não quero. Acho que cada uma de nós tem de ter essa perceção que podemos ter escolhas erradas, mas não fazemos nada de errado se estamos a tentar construir o nosso caminho em liberdade. Isto da liberdade é algo muito difícil de definir e eu acho que a estamos a pôr em causa a partir do momento em que não deixamos que ninguém se expresse às vezes contra a maioria, porque essa pessoa tem medo de ir contra a maioria. E muitas vezes, a história tem-nos ensinado - eu fui professora de História - que é quando estamos contra a maioria que nascem muitas vezes as melhores coisas."