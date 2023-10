O que se sabe sobre o suspeito do ataque terrorista que fez dois mortos em Bruxelas

Dois mortos em tiroteio no centro de Bruxelas, onde está Marcelo. Jogo de futebol suspenso, público retido no estádio

Na segunda-feira à noite, um ataque armado na capital belga provocou a morte de duas pessoas e feriu uma terceira. O suspeito, de origem tunisina, morreu depois de ter sido atingido a tiro pelas autoridades no café onde se refugiou, revelaram as autoridades esta terça-feira.

Mas, afinal, quem era Abdesalem Al Guilani, o homem de 45 anos que num vídeo divulgado pelo próprio garantiu ser membro do Estado Islâmico e reivindicou a autoria do atentado.

Abdeselam fez um pedido de asilo à Bélgica em 2019, mas o mesmo foi recusado, tendo sido retirado dos registos da comuna em 2021. No entanto, a ordem para que deixasse o país nunca foi emitida, e Abdeselam era conhecido da polícia por tráfico humano, residência ilegal e atentado contra a segurança do Estado, avança a RTBF.

Em 2016, três anos antes do pedido de asilo, o suspeito do ataque tinha sido identificado como radicalizado e pronto para combater em zonas de conflito pela jihad. No entanto, segundo o Ministro da Justiça Vincent Van Quickenborne, nada pôde ser feito na altura. Recentemente, terá ameaçado um residente de um centro de asilo em Kempen, na Alemanha, que o denunciou e recordou que ele tinha sido condenado por terrorismo na Tunísia.

Já o Centro Comum de Informação, que tinha uma reunião agendada para esta terça-feira, adianta que a condenação tinha sido por delitos comuns e não por terrorismo e que, "por isso, não foi detetada qualquer ameaça terrorista iminente". No entanto, assumiram as autoridades, tratou-se de um ataque terrorista.

Ataque sem ligação à guerra Israel/Hamas

Esta segunda-feira, enquanto decorria o jogo Bélgica-Suécia, no Estádio Rei Balduíno, Abdesalem Al Guilani dava início aos ataques, a cerca de cinco quilómetros dali. O jogo, interrompido ao intervalo, não voltou a ser retomado.

A conduzir uma scooter e com um casaco laranja fluorescente, Abdesalem usou uma arma de guerra para disparar contra várias pessoas antes de seguir viagem. Segundo a polícia, o ataque teve lugar na esquina da Boulevard d'Ypres com a Boulevard du Neuvième de Ligne, perto da Place Sainctelette.

O ataque fez dois mortos - dois suecos - e um ferido e não teve qualquer ligação direta ao conflito israelo-palestiniano apesar de na sua conta de Facebook ter feito referência ao menor palestino-americano de seis anos esfaqueado mortalmente pelo senhorio por ser muçulmano.

Depois dos ataques, que começaram cerca das 19:15, o suspeito colocou-se em fuga, tendo sido capturado horas mais tarde na zona de Schaerbeek, perto da sua residência.

A confirmação de que o suspeito tinha morrido foi dada pelas autoridades apenas esta terça-feira de manhã.

Nível de ameaça reexaminado

O ataque fez com que o Organismo Coordenador da Análise de Ameaças (OCAM) elevasse o nível de ameaça nacional de 2 (ameaça "média") para 3 ("grave"), enquanto na Região de Bruxelas foi elevado para 4 ("muito grave").

A última vez que o nível de ameaça 4 tinha sido ativado foi a 22 de março de 2016, quando a capital foi alvo de ataques terroristas.

Por causa do ataque, também o programa da visita de Estado do Presidente da República à Bélgica, que começou esta terça-feira, está a ser adaptado, por razões de segurança.

Segundo as autoridades belgas, foi cancelada a cerimónia de boas-vindas a Marcelo Rebelo de Sousa no exterior do Palácio Real, em Bruxelas, que era o primeiro ponto do programa, assim como a deposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.