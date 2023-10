Dois mortos em tiroteio no centro de Bruxelas, onde está Marcelo (que teve de recolher ao hotel)

Um homem abriu fogo esta segunda-feira à noite na Boulevard d’Ypres, no centro de Bruxelas. Há dois mortos e um ferido, informa o jornal La Libre.

A polícia confirmou o tiroteio, que aconteceu por volta das 19:20, e acrescentou que se acredita que as duas vítimas sejam suecas. Não está descartado o facto de haver motivações terroristas. O autor do tiroteio ainda não foi detido.

As autoridades declararam o nível de alerta 4, o máximo, sinónimo de ameaça grave e iminente. O primeiro-ministro, o ministro do Interior e o ministro da Justiça estão reunidos no Centro de Crise para acompanhar a situação.

A seleção belga de futebol enfrenta a Suécia esta noite no estádio Roi Baudouin, como parte da qualificação para o Euro 2024.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, teve esta noite um jantar privado com o rei dos Belgas. No final, Marcelo tinha previsto assistir ao jogo da seleção portuguesa num café português de Bruxelas. Depois do tiroteio na cidade, a polícia belga aconselhou-o a não fazê-lo e a regressar ao hotel.

De acordo com o La Libre, circula nas redes sociais um vídeo em que o agressor menciona o Estado Islâmico e o Califa do Islão e gaba-se de “ter matado descrentes” e de ter agido para “vingar os muçulmanos" assassinados. No início desta segunda-feira também é suspeito de mencionado no Facebook uma criança que foi morta com facadas e a mãe ferida em Chicago por serem muçulmanos. “Se as vítimas fossem cristãs e o assassino fosse muçulmano, estaríamos a falar de terrorismo e não de um crime brutal”, escreveu.

A polícia está no local. Um perímetro de segurança foi estabelecido.