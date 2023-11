Bruxelas otimista: Portugal vai ter excedentes em 2023 e 2024. Bruxelas pessimista: Portugal vai crescer menos um bocadinho

A Comissão Europeia cortou ligeiramente a previsão de crescimento económico de Portugal para 2,2% este ano, ficando em linha com o Governo, e para 1,3% em 2024.

Nas previsões económicas de outono, publicadas esta quarta-feira, Bruxelas prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% em 2023, 1,3% em 2024 e 1,8% em 2025.

As previsões da Comissão Europeia comparam com as do Ministério das Finanças, que apontam para um crescimento de 2,2% este ano e 1,5% em 2024.

Bruxelas prevê excedente de 0,8% este ano em Portugal

A Comissão Europeia está mais otimista e prevê um excedente orçamental de 0,8% este ano em Portugal, em linha com o Governo, e de 0,1% em 2024, foi divulgado esta quarta-feira.

Nas previsões económicas de outono, o executivo comunitário melhora substancialmente a previsão do saldo orçamental português face a maio, quando esperava um défice de 0,1% este ano e no próximo.

“Prevê-se que o saldo das administrações públicas de Portugal atinja um excedente de 0,8% do PIB em 2023, face ao défice de 0,3% do PIB em 2022”, lê-se no relatório.