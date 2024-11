Bryan Adams dá autógrafos em Lisboa. E a entrada é livre

Bryan Adams está em Portugal para quatro concertos, e, pelo meio, dará uma sessão de autógrafos.

O músico canadiano está a apresentar dois novos discos - “Live in Lisbon” e “Live at The Royal Albert Hall" - e o encontro com os fãs está marcado para sexta-feira, dia 22 de novembro, na Fnac do Centro Colombo, às 18:30. A entrada é livre.

"So Happy it Hurts" é a digressão que traz Bryan Adams a Portugal. O cantor tem três concertos marcados: esta terça-feira, 19 de novembro, no Multiusos de Gondomar; quarta-feira, dia 20, no Meo Arena, em Lisboa; no sábado, dia 23, no Fórum Braga. Termina, no dia 24, de novo no Meo Arena.