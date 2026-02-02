Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros - TVI

Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 10min
Preços, dinheiro, euro, inflação, economia. Foto: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Ministério Público acredita que a maioria do montante foi dissipado através de compras em sites de criptomoeda, transferências internacionais e levantamentos em numerário, fazendo previamente circular os montantes entre as contas bancárias

O Ministério Público (MP) acusou um arguido e uma sociedade pelo crime de branqueamento de mais de 400 mil euros, provenientes de crimes de burlas qualificadas na venda de veículos, através de contas bancárias, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, através da página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o MP explica que a sociedade acusada é constituída pelo arguido, de nacionalidade romena, que em julho de 2018 “deslocou-se a Portugal procedendo à constituição de uma sociedade – sem que a mesma alguma vez tivesse tido qualquer atividade comercial”.

Segundo o MP, o homem, de forma singular e em nome da sociedade por si titulada, procedeu “à abertura de oito contas bancárias e até fevereiro de 2019 recebeu através daquelas contas um total de 418.302,61 euros.

O MP acredita que a maioria daquele montante foi dissipado “através de compras em sites de criptomoeda, transferências internacionais e levantamentos em numerário (ao balcão ou em ATM), nalguns casos, fazendo previamente circular os montantes entre as contas bancárias de sua titularidade”.

A acusação sustenta que aquela quantia teve origem “em diversos crimes de burla qualificada, praticados sobre indivíduos estrangeiros, relacionados com negócios de compra de veículos”.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35
1

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Há 1h e 23min
2
25:28

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
3
01:53

Aprendeu a desidratar comida e construiu um bunker. Prisão preventiva para o ex-bancário suspeito de raptar a própria filha

30 jan, 15:26
4
00:57

Imagens impressionantes mostram a violência da passagem da depressão Kristin por Portugal

Há 2h e 0min
5
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"

31 jan, 13:35
6

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42
7

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12
8

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08
9

Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, vento e queda de neve

Hoje às 09:12
10
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31
11

Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros

Há 1h e 10min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

José é, para os vizinhos da Rua do Pinheiro Manso, um herói: salvou-lhes as casas na tempestade. É picheleiro, poeta, cardíaco e crente

Hoje às 07:00

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35

Bad Bunny faz história ao vencer Grammy de Álbum do Ano com disco em espanhol

Hoje às 05:43

Guitarrista português Nuno Bettencourt vence Grammy por atuação em “Changes”

Hoje às 04:58
01:34

Depressão Kristin já provocou 8 mortos em Portugal

Ontem às 13:19
02:24

"É muito difícil olhar para tudo, são 60 anos de trabalho". Aqui não há aço, cimento ou chapa que tenha escapado à força do vento

Ontem às 21:28
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Há 1h e 23min