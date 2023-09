"Festival de arte e criatividade" ou "bacanal no deserto alimentado a drogas"? Tenha cuidado quando se rir do Burning Man

Um dos 10 princípios do Burning Man, o festival de arte e criatividade (e, cada vez mais, de influenciadores, celebridades e empresários tecnológicos endinheirados) no deserto do Nevada, nos EUA, é a "autossuficiência radical": "O Burning Man incentiva o indivíduo a descobrir, exercitar e confiar nos seus recursos internos".

Este princípio foi certamente posto à prova este ano, com as chuvas torrenciais a reterem milhares de Burners na playa durante vários dias. Felizmente, as chuvas abrandaram e as autoridades disseram na segunda-feira que os participantes podiam começar a sair - embora os organizadores tenham aconselhado as pessoas a esperar, devido aos engarrafamentos de trânsito que se prolongaram durante horas.

Muitos de nós (incluindo eu) levantam as sobrancelhas ao Burning Man. O Burning Man é, sem dúvida, muito divertido - alguns dos meus melhores amigos, como diz o ditado, são Burners - mas mesmo muitos dos participantes de longa data notaram a mudança do evento de meca da contracultura para uma festa de drogas no deserto para ver e ser visto por influenciadores e tipos do Sillicon Valley. A cobertura noticiosa do evento pinta a imagem de um festival que, nos últimos anos, passou a encarnar o pior da cultura libertária dos tecno-manos: um sentido radicalmente elevado de si próprio aliado a uma profunda superficialidade e narcisismo mascarados de criatividade; uma promessa de autossuficiência robusta apenas possibilitada pelo acesso a recursos tremendos; ambições elevadas e o desempenho de significado, mas muito pouco em termos de profundidade real, moralidade ou objetivo maior.

Mas, por mais fácil que seja ignorar este desastre - seja porque o pior não aconteceu, seja porque o Burning Man é reconhecidamente insuportável -, ele deveria ser o último de uma longa lista de sinais de alerta: as alterações climáticas estão aqui, e estão a chegar para todos nós.

Talvez seja difícil sentirmo-nos mal pelas pessoas que gastaram somas significativas num bacanal no deserto, alimentado por drogas, que promete autossuficiência radical e uma comunidade capaz de cuidar de si própria, e que depois se viram perante a possibilidade de não terem nem de perto os recursos necessários para cuidarem adequadamente de si próprias.

Ir para o deserto consumir drogas, fazer orgias e pegar fogo a coisas - ou, na versão mais branda, usar um fato ridículo, fazer arte, conviver e queimar um homem de madeira gigante - parece muito divertido, mas consigo pensar em formas muito piores de passar o fim de semana do Dia do Trabalho [que nos EUA se celebra na primeira segunda-feira de setembro]. O Burning Man seria muito menos irritante se o festival dissesse apenas: sim, somos um bando de idiotas que querem festejar com fatos de Mad Max. Em vez disso, pretende ser algo muito mais significativo, que muda a vida e é ideologicamente ambicioso - e depois não consegue estar à altura dos seus próprios princípios de "pedrado num dormitório de caloiros".

Há muita coisa no Burning Man que parece ser uma hipocrisia, desde um ethos de "descomodificação" que, de alguma forma, acomoda bilionários que voam em jatos privados, a um princípio de "não deixar rasto" que se compromete a "deixar os locais num estado melhor do que quando os encontrámos", e que, no entanto, é inevitavelmente seguido por deixar locais da Califórnia ao Utah totalmente destruídos.

Este ano parece ser ainda pior: de acordo com um e-mail enviado ao San Francisco Chronicle pelo xerife Jerry Allen, do condado de Pershing, no Nevada, os festivaleiros deixam habitualmente "grandes quantidades de bens e lixo espalhados do Festival para Reno e pontos mais distantes". Mas, escreveu ele, "este ano é um pouco diferente, na medida em que há numerosos veículos espalhados por toda a playa ao longo de vários quilómetros".

E continuou: "Alguns participantes não quiseram esperar ou usar o caminho batido para tentar sair do deserto e tiveram de abandonar os seus veículos e bens pessoais onde quer que o seu veículo tenha ido parar."

Lá se vai a ideia de deixar os lugares num estado melhor.

O tema deste ano, "Animalia", tem como objetivo "celebrar o mundo animal e o nosso lugar nele". E, no entanto, para tornar o deserto do Nevada acessível e hospitaleiro para os animais humanos, os Burners tiveram de conduzir durante horas em carros que queimam muito combustível ou voar de muitos cantos do mundo; alguns chegaram em jatos privados, que o Burning Man até agora se recusou a proibir (o mesmo acontece com os plásticos de utilização única); e os geradores funcionaram com ar condicionado para manter os participantes suficientemente frescos. Segundo uma estimativa de 2019, a pegada de carbono do Burning Man atingiu 100 mil toneladas de CO2 por ano.

Felizmente para os Burners deste ano, a chuva parou, os festivaleiros puderam ir embora e a verdadeira catástrofe foi contornada. E parece que, durante o curto período em que as pessoas ficaram retidas, algumas decidiram partir de qualquer forma, caminhando ou conduzindo, enquanto outras ficaram e partilharam recursos. Mas mais alguns dias de chuva poderiam ter deixado os Burners em sérios apuros, encalhados e encharcados no deserto, com comida, água e combustível a escassear.

É de perguntar quanto tempo teria durado a "autossuficiência radical", à medida que as circunstâncias se tornavam mais extremas para as dezenas de milhares de pessoas que vieram para a playa para uns dias de sexo e drogas e grandes conteúdos para o Instagram, apenas para se encontrarem sujas, com fome, com sede, a dormir em tendas com bolor e incapazes de carregar os seus telemóveis mortos. Suspeita-se que, se a chuva não tivesse parado, a autossuficiência radical teria rapidamente passado a implorar ajuda aos trabalhadores de emergência.

Os organizadores do Burning Man escreveram num comunicado: "Burning Man é uma comunidade de pessoas que estão preparadas para se apoiarem umas às outras. Viemos para cá sabendo que este é um lugar onde trazemos tudo o que precisamos para sobreviver. É por isso que estamos todos bem preparados para um evento climático como este".

Também nos perguntamos se muitos dos "Burners" compreendem bem o que aconteceu aqui: Embora o festival seja, em grande parte, sobre os ricos que fazem cosplay do Survivor num ambiente inóspito, este desastre meteorológico deixou claro que as alterações climáticas estão a tornar a forma como muitos de nós vivemos insustentável, e as casas, comunidades e espaços criativos de muitas pessoas inóspitos.

Os Burners podem ir-se embora e regressar a casa. As pessoas cujas casas são destruídas por inundações, incêndios florestais, furacões e outras catástrofes causadas ou agravadas pelas alterações climáticas não têm essa opção.

Por isso, isto deve ser uma chamada de atenção para os Burners que querem brincar aos artistas numa utopia desértica, mas que não querem envolver-se no trabalho aborrecido, mas muito mais necessário, do envolvimento cívico e político - de garantir que os seus recursos e os seus votos vão para aqueles que lutam para manter o nosso planeta habitável.

Mas também deve ser mais uma chamada de atenção para o resto de nós. Independentemente do que se pensa do Burning Man - quer se ache que é espetacular ou ridículo - o desastre no deserto, evitado por pouco, poderia ter custado muitas, muitas mais vidas (uma pessoa morreu, embora alegadamente não devido ao mau tempo). E é o tipo de catástrofe a que vamos assistir cada vez mais, à medida que o nosso planeta se torna cada vez menos habitável.

As inundações no deserto do Nevada encerram um verão de catástrofes climáticas extremas, desde incêndios florestais furiosos que tornaram os céus cor de laranja em cidades americanas de costa a costa, a tempestades que obrigaram a evacuações e arrasaram casas, a inundações que destruíram estradas, linhas de comboio e casas. Durante anos, os ativistas ambientais alertaram para o futuro de incêndios e inundações que nos aguardava se não reduzíssemos as emissões e não controlássemos os maiores poluidores. Agora, esse futuro está aqui.

Num planeta cada vez mais desertificado, parece cada vez menos giro para algumas das pessoas mais ricas do mundo irem para o deserto para uma grande festa, só para provar que podem (claro que podem, com geradores e carros e aviões e unidades de ar condicionado e uma linha de tempo limitada). Por isso, é tentador ver os participantes de um festival que adopta o manto da limpeza e da responsabilidade, mas que fez tão pouco para proteger o ambiente, como tendo recebido a sua justa recompensa.

Mas, na verdade, as alterações climáticas pouparão poucos de nós, e os seus estragos não serão distribuídos proporcionalmente aos que mais o merecem. Aqueles com menos recursos serão inevitavelmente os menos equipados para responder - e para sobreviver. Espera-se que acontecimentos como as inundações no Burning Man sejam galvanizantes, tanto para os que as viveram como para os que assistiram, horrorizados, à distância.

É fácil desprezar o Burning Man, que parece ao mesmo tempo tão auto-importante e tão pouco substancial. Mas o caos imprevisível das alterações climáticas significa que, no futuro, os molhados, os esfomeados, os assustados e os encalhados podem ser qualquer um de nós.

Nota do Editor: Jill Filipovic é uma jornalista sediada em Nova Iorque e autora do livro "OK Boomer, Let's Talk: How My Generation Got Left Behind". As opiniões expressas neste comentário são exclusivamente suas.