Como os ultrarricos se infiltraram no festival anticapitalista Burning Man

Nova Iorque, EUA (CNN) - O Burning Man, a confabulação no deserto que se transformou num caos durante o último fim de semana, já não é a festa de espírito livre que foi em tempos.

Para muitos que assistiam à distância à desordem do Burning Man, a chuva e a lama que deixaram 70 mil pessoas retidas rapidamente se tornaram um símbolo do afastamento do festival em relação às suas raízes.

Ou, mais simplesmente: como os milionários arruinaram o Burning Man.

O festival começou como um pequeno ajuntamento em 1986 numa praia de São Francisco e acabou por se transformar numa comunidade contracultural de “Burners” que evitam o consumismo na sua cidade improvisada, erguida anualmente num leito de lago dessecado conhecido como playa.

Não há dinheiro a circular na playa - isso é fundamental para o ethos de "descomodificação" da comunidade. Mas há, cada vez mais, muito dinheiro na playa.

Ir ao Burning Man é, em alguns círculos de elite, semelhante a ter escalado o Everest ou tomado ayahuasca num retiro de meditação - uma experiência espiritualmente transformadora, realizada com uma considerável rede de segurança de privilégios.

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, tem sido um frequentador assíduo do Burning Man, afirmando em 2014 ao Recode que “se não estiveste lá, não percebes”. Mark Zuckerberg voou para lá por um dia em 2012 para servir sandes de queijo grelhado e até montou a sua própria tenda, de acordo com o seu amigo e cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz. Em 2018, pouco depois de ter sido acusada de fraude federal, a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, retirou-se para o deserto e queimou uma efígie para a sua startup falhada, contou ela ao New York Times.

Um dos 10 pilares do Burning Man é a “autossuficiência radical” e, nesse espírito, a maioria dos festivaleiros leva a sua própria água e comida para a semana e “confia nos seus recursos internos” para sobreviver, de acordo com o site da organização.

No entanto, para “os 1%” presentes, a autossuficiência pode ser subcontratada.

Os ultrarricos são conhecidos por voar com chefs pessoais durante a semana e pagar até 50 mil euros para acampar em tendas luxuosas, como relatou o New York Post em 2019. No mesmo sentido, um repórter do Business Insider escreveu sobre os chamados acampamentos extravagantes ao redor da playa que vinham com lustres, salões de festas e chuveiros ao ar livre.

“O Burning Man é o exemplo perfeito de como muitas pessoas brancas ricas fabricam dificuldades de forma recreativa porque são sistematicamente imunes a elas”, escreveu um utilizador no X, antigo Twitter, este fim de semana.

A infiltração do jet-set é a força motriz por detrás do schadenfreude que emana das redes sociais em resposta às imagens de vídeo dos Burners - alguns dos quais pagaram 2.750 dólares por um único bilhete - a arrastarem-se na lama até aos tornozelos, incapazes de sair do acampamento após uma chuva invulgarmente forte.

"É um pequeno emoji de violino para mim", escreveu um utilizador do TikTok.

Embora alguns festivaleiros tenham achado a situação assustadora – um eco de "O Deus das Moscas", como descreveu um participante -, muitos Burners experientes estavam a levar o tempo e o encerramento das estradas a peito, oferecendo comida e abrigo aos que precisavam. Embora uma pessoa tenha morrido no festival, a morte não teve “qualquer relação com a meteorologia”.

Um dos participantes, Andrew Hyde, disse à CNN que a chuva e a lama levaram o significado do evento de volta às suas raízes.

"Vimos para aqui para estar num clima rigoroso e preparamo-nos para isso".

Nouran Salahieh e Holly Yan contribuíram para este artigo.