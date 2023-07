Marcelo sobre as buscas ao PSD: "De forma mais discreta ou menos discreta, acompanho o que se passa. Sou o fusível de segurança"

Grupo de 30 deputados do PSD pede reunião urgente da bancada para debater “liberdade da ação partidária”

"Foi um crime praticado em direto": presidente da Assembleia da República diz que o Ministério Público "tem o dever" de esclarecer o país sobre as buscas ao PSD

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira aos jornalistas que não comenta as decisões de Augusto Santos Silva, questionado sobre o facto de o Presidente da Assembleia da República ter levado à conferência de líderes as buscas realizadas na semana passada na sede nacional do PSD e em casa de Rui Rio, antigo líder dos sociais-democratas.

"Não posso comentar a atuação do presidente da Assembleia da República, como o presidente da Assembleia não comenta a atuação do Presidente da República", sublinha Marcelo, defendendo que há decisões que cabem aos titulares de cada órgão de soberania e que os portugueses "querem é que a Constituição seja aplicada, seja respeitada num clima de concórdia, de paz, de diálogo institucional".

Marcelo admitiu ainda que o Presidente da República, "de forma mais discreta ou menos discreta, acompanha o que se passa" e declarou que a posição do chefe de Estado "deve ser a do árbitro", porque "lhe cabe muitas vezes, em última análise, ser o fusível de segurança" em relação aos restantes órgãos de soberania.

Marcelo acrescentou ainda que o Presidente "quer evitar duas coisas": "A primeira, é que haja, por causa do quer quer que seja, problemas na separação de poderes, a Assembleia tem a sua competência, o Governo tem a sua competência, o Ministério Público tem a sua autonomia em relação ao Governo, mas não é independente do Governo, e a Assembleia da República e o Governo têm competências diferentes do Presidente da República", assinalou.

Segundo ponto", referiu depois Marcelo: "Neste tema, que já tem antecedentes no passado, de discussões sobre esta matéria, deve atuar-se de forma a que cada órgão exerça os seus poderes, não dando a sensação aos portugueses de que há uma espécie de guerra, ou de luta, entre aquilo que são os responsáveis políticos eleitos pelo povo e aqueles que funcionam em termos de investigação", frisou o Presidente.