PSP apreende sete armas de fogo e 600 munições em buscas num caso de violência doméstica - TVI

PSP apreende sete armas de fogo e 600 munições em buscas num caso de violência doméstica

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 42 min
PSP

Polícia apela à disponibilidade de denúncia das situações de violência doméstica por parte das vítimas e de testemunhas, garantindo que todos os casos sinalizados “são, de imediato, alvo de avaliação de risco"

A PSP apreendeu sete armas de fogo e 600 munições durante buscas domiciliárias em Loures e Vila Nova de Gaia no âmbito de uma investigação por suspeita de violência doméstica, informou esta quinta-feira aquela polícia.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), as buscas, uma no concelho de Loures (domiciliária) e duas no concelho de Vila Nova de Gaia (uma domiciliária e uma não domiciliária), foram executadas no âmbito de diligências de investigação criminal, tendo os polícias recolhido diverso material considerado relevante para o processo, relacionado com violência doméstica.

A PSP adiantou que na sequência das buscas foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência um homem residente em Vila Nova de Gaia.

No ano passado a PSP abriu, de acordo com dados provisórios, 20.650 inquéritos de violência doméstica por delegação do Ministério Público e a estrutura de investigação criminal da PSP deteve 620 suspeitos por este crime, dos quais 99 ficaram em prisão preventiva.

No comunicado, a PSP alerta para a necessidade de vítimas e testemunhas manterem a disponibilidade de denúncia das situações de violência doméstica, considerando que todos os casos sinalizados “são, de imediato, alvo de avaliação de risco, no sentido de serem adotadas com brevidade as medidas de segurança e de proteção da vítima que se afigurem urgentes para cada caso em concreto”.

