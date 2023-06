Para dizer "Olá, Butão" estando no Butão vai ter de pagar 183€/dia - mas agora inclui um extra

Até há bem pouco tempo, ir ao Butão durante quatro dias implicava o pagamento de uma taxa turística a rondar os 730 euros. Agora, se pagar o mesmo valor pode ficar oito dias - isto porque vai beneficiar de quatro dias grátis além dos quatro pagos. O valor da taxa diária é de 200 dólares por noite e por pessoa (cerca de 183€) mas agora inclui este extra para quem pagar quatro noites.

Em causa está uma taxa de desenvolvimento sustentável criada para atrair os turistas mais ricos e desencorajar os visitantes menos abastados, que, segundo as autoridades locais, “estragam” o ambiente. O dinheiro desta taxa é depois usado para preservar a paisagem e compensar as pegadas de carbono deixadas pelos visitantes.

O Butão, que reabriu as fronteiras ao turismo em setembro do ano passado, está agora a incentivar os visitantes a ficarem mais tempo. O objetivo é reaproximar o turismo dos valores pré-pandemia, depois de mais de dois anos de fronteiras fechadas, diz o diretor-geral do departamento de turismo, Dorji Dhradhul.



O país conhecido pelas tradições de séculos e pelas paisagens montanhosas quer chegar aos 86 mil visitantes até ao final de 2023 - desde janeiro já contaram com 47 mil. “Se mais turistas permanecerem mais tempo no Butão, o turismo pode ajudar a nossa economia a crescer mais rapidamente”, justifica Dorji Dhradhul.

Desta forma, quem vai ao Butão por quatro dias paga a taxa turística desse período e pode ficar mais quatro de forma gratuita. Quem fica durante 12 dias paga quase 2200€ e pode permanecer o mês inteiro. O incentivo está em vigor até ao final de 2024 e aplica-se apenas aos turistas que pagam em dólares.

A recente medida não altera, no entanto, o valor da taxa, que se mantém nos 183 euros diários. Antes da pandemia rondava os 65 dólares (59€), mas aquando da reabertura das fronteiras no ano passado o valor passou a ser quase três vezes superior.