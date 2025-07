Notícia TVI: Portugal pode entrar no projeto europeu do caça de sexta geração

Portugal pode aderir em breve a um dos dois projetos europeus para o desenvolvimento de um caça de sexta geração. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa à TVI.

Nuno Melo afirma que Portugal pode integrar um dos consórcios existentes, embora ainda não haja uma escolha definida. O ministro explicou que a participação pode ser feita na qualidade de observador, sem custos para o Estado português.

Atualmente, há dois consórcios em desenvolvimento: o FCAS, que junta França, Alemanha e Espanha; o GCAP, que integra o Reino Unido, Itália e Japão.

Entretanto, chegou esta sexta-feira à base aérea de Beja o terceiro dos seis aviões de transporte KC-390 que Portugal encomendou à empresa brasileira Embraer. Portugal não é apenas cliente mas também membro do consórcio produtor, com grande parte da aeronave a ser fabricada no país. O Estado português recebe ainda uma percentagem por cada venda - e com dezenas de unidades já vendidas a oito países, a parceria está a revelar-se um sucesso económico.

Nuno Melo confirmou que há já em curso um outro projeto de reequipamento militar de grande dimensão. O Governo sabe o que falta às Forças Armadas, mas as principais escolhas ainda não estão tomadas. Ainda assim, o ministro garante que, sempre que possível, as aquisições serão feitas envolvendo empresas portuguesas.