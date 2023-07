Cachalote que deu à costa em Espanha morreu devido a pedra de âmbar que o próprio produziu - tem nove quilos e vale mais de meio milhão de euros

Baleia com escoliose resgatada em Espanha

Nove quilos, 60 centímetros de diâmetro e mais de meio milhão de euros de valor. É assim a pedra âmbar de cor cinzenta que matou um cachalote na praia de Nogales, na ilha espanhola de La Palma. Trata-se de um caso raro, em que a pedra que se forma no intestino do animal acabou por revelar-se fatal.

Apesar de a pedra ter sido a causa da morte, não foi o objeto em si que matou o cachalote, mas a infeção bacteriana e consequente lesão que causou no cólon, parte do intestino grosso, como explica Antonio Fernández, diretor do Instituto Universitário de Saúde Animal da Universidade de Las Palmas, citado pela National Geographic.

Depois de descartada a hipótese de intervenção da mão humana na morte da baleia, os especialistas concluíram que a pedra, que se forma no intestino deste animal, causou uma infeção bacteriana e obstruiu o trânsito intestinal. Não foi expelida, como acontece normalmente, e foi fatal para o cachalote, que acabou por encalhar.

A morte foi natural, mas não habitual. “Este é um caso único nos meus mais de 30 anos de profissão e milhares de autópsias efetuadas”, garante Antonio Fernández. De acordo com os especialistas, a morte provocada por este tipo de pedra afeta apenas 1% dos cetáceos, o que leva a crer que há influência de fatores como a idade ou possíveis problemas digestivos.

Um quilo pode valer cerca de 70 mil euros na perfumaria, área em que é utilizada para ajudar a fixar o aroma dos perfumes. A pedra em causa, recorde-se, tinha nove quilos, com um valor estimado de mais de meio milhão de euros.