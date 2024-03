Cadáver encontrado junto a pesqueira no troço internacional do rio Minho

Um corpo em elevado estado de decomposição foi encontrado na margem do troço internacional do rio Minho, junto a uma pesqueira em Chaviens, concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN diz serem desconhecidas as causas na origem da ocorrência.

A AMN recebeu o alerta pelas 16:30 de domingo, através da GNR, “dando conta da “presença de um corpo na margem do Troço Internacional do Rio Minho junto a uma pesqueira”.

“Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha, assim como elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Melgaço”, indica a AMN.

De acordo com a Autoridade, “foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde” e o corpo foi “recolhido e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo pelos Bombeiros Voluntários de Melgaço”.