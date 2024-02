Estas são as raças de cães mais populares em 16 países (incluindo Portugal, Brasil, Angola e Moçambique)

Todos temos uma raça de cão favorita - bom, pelo menos a maioria de nós tem. Já pensou qual seria a escolha ideal de outras pessoas - ou mesmo noutros países? O Finder.com analisou as pesquisas online de raças de cães em 161 países para descobrir que cães acabaram por ficar no topo. De Rottweilers a Chihuahuas, as preferências podem surpreendê-lo.

Estados Unidos: Golden Retriever

Nos Estados Unidos, o doce golden retriever reina supremo como o cachorro mais popular. Os Goldens são conhecidos por serem cães de família maravilhosos e normalmente adoram estar com crianças. São brincalhões, inteligentes, alegres e tendem a apaixonar-se por quase todas as pessoas ou cães que conhecem.

Japão: Akita

O Japão parece ter uma grande paixão pelos akitas. Com o seu comportamento majestoso e a sua beleza, os akitas preferem muitas vezes ser o único cão numa casa. Arrojados, atentos e inteligentes, estes caninos são conhecidos por serem ferozmente leais à sua família. Também são óptimos cães de guarda.

Reino Unido: Bulldog Francês

No Reino Unido, os bulldogs franceses estão numa fase de sucesso. Estes pequenos cachorros são conhecidos por serem encantadores, adaptáveis e até brincalhões. Os bulldogs franceses normalmente não precisam de muito exercício ou espaço exterior, pelo que são óptimos para os habitantes de cidades ou para aqueles que vivem numa casa ou apartamento mais pequeno.

Alemanha: Chihuahua

Esta surpreendeu-nos, mas sim: os alemães não se fartam de chihuahuas. Pesando menos de dois quilos, estes cães atrevidos são conhecidos por serem pequenos mas poderosos. Tal como os Bulldogs Franceses, não precisam de muito exercício e tendem a ser ferozmente leais e dedicados aos seus donos. Devido ao seu pequeno tamanho, os Chihuahuas tendem a ficar com frio facilmente, pelo que normalmente não se importam de vestir uma camisola ou um casaco.

Brasil e México: Pug

É difícil não ficar imediatamente encantado com um pug, e é por isso que estes adoráveis cachorros são a raça mais procurada no México. Os pugs são conhecidos por serem alegres e afectuosos, mas também podem ser voluntariosos e traiçoeiros se deixados à sua sorte. Por vezes, são chamados como "os palhaços" do mundo canino, porque gostam de se exibir e de agir de forma tola.

Eslováquia: Cane Corso

O majestoso Cane Corso é muito apreciado na Eslováquia, país da Europa Central. Traduzido do latim como "cão de guarda-costas", os Corsos têm uma linhagem que remonta à época romana antiga. Esta raça de cão de grande porte tende a ser inteligente, assertiva, ansiosa por agradar e profundamente leal às suas famílias humanas.

Itália: Maltês

Os italianos parecem ser loucos pelo pequeno e doce Maltês. Com personalidades brincalhonas, espirituosas e animadas, estes pequenos cães são também muito inteligentes. Originários da ilha de Malta, estes cachorros têm sido cães de colo da nobreza há mais de dois mil anos. São também ferozmente leais aos seus donos, mas por vezes não se dão muito bem em famílias com crianças pequenas, pois não gostam de partilhar a atenção com ninguém.

Niue: Basset Hound

Niue é uma pequena nação insular no Pacífico Sul, a nordeste da Nova Zelândia. Acredite ou não, os habitantes desta ilha não se fartam de cães basset! Por causa dos seus olhos caídos e das suas orelhas compridas, os bassets podem por vezes parecer tristes - mas na verdade são uma raça feliz e cheia de sorte. Afectuosos, leais e super brinclhões, estes cães são óptimos animais de estimação para a família. No entanto, têm tendência a babar-se e a sujar-se, por isso, se for um maníaco das limpezas, evite-o.

Vietname: Poodle (Caniche)

No Vietname, parece que o caniche real é muito apreciado. Disponível nos tamanhos standard (maior) ou miniatura, este cão é conhecido pela sua inteligência e capacidades instintivas. Tem tendência para se ligar muito rapidamente aos membros da família e é geralmente fácil de treinar. No entanto, estes cachorros são muito hábeis a saltar, pelo que deve certificar-se de que tem um quintal devidamente vedado se decidir ter um na sua família.

Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e França: Rottweiler

Em França, é o Rottweiler que ganha o primeiro lugar. Estes cães são conhecidos por serem carinhosos, leais e uma óptima escolha se estiver à procura de um guardião para a família. Os Rottweilers tendem a ser fortes, observadores e surpreendentemente brincalhões. Também têm um andar maravilhoso, que faz com que pareça que estes cachorros estão a trotar quando andam.

Portugal: Beagle

Em Portugal, no topo das preferências está o Beagle, amplamente considerado muito amigável, leal e dócil. São ótimas companhias, pelo que são também vistos como belos cães de família - e adoram estar com crianças. O seu porte pequeno ou médio (atingem os dez quilos em adultos) sugere que são bons para as cidades ou apartamentos, mas atenção: eles são também muito ativos e gostam (e precisam) muito de exercício físico.

Nota: artigo originalmente publicado na CNN a 17 de maio de 2023. A CNN Portugal acrescentou as preferências para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde.