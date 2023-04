Novos resultados de um pequeno estudo publicado na quinta-feira no The New England Journal of Medicine sugerem tanto os aspetos positivos como os negativos: beber pelo menos uma chávena de café por dia pode fazer com que se movimente mais mas durma menos - e pode colocá-lo em maior risco num tipo de palpitação do coração.

“A grande descoberta é que, não existindo apenas uma única consequência na saúde decorrente do consumo de café, a realidade é mais complicada do que isso”, disse o autor principal do estudo, Gregory Marcus, cardiologista e professor de Medicina na Universidade da Califórnia, São Francisco, nos EUA.

“A grande maioria da investigação sobre o tema tem sido observacional, o que significa que apenas olhamos e vemos o que acontece às pessoas que bebem e não bebem café, o que é profundamente limitado pela possibilidade de... poder haver alguma outra característica que esteja a levar a que alguém beba café”, disse Marcus. “A única forma de mitigar esses efeitos potenciais era conduzir um ensaio de intervenção aleatório”.

Para terem uma melhor ideia dos efeitos imediatos do café sobre a saúde, os autores recrutaram 100 adultos saudáveis da área de São Francisco com, em média, 39 anos. Equiparam os participantes com sensores para seguirem os seus passos e o seu sono, com monitores contínuos de glicemia e aparelhos de eletrocardiograma que seguiram os seus ritmos cardíacos. Cada participante foi aleatoriamente designado a beber a quantidade de café que quisesse durante dois dias, depois abster-se durante dois dias, repetindo esse ciclo durante um período de duas semanas.

Em dias de consumo de café, os participantes caminharam em média mais 1.058 passos do que nos dias de abstenção, apuraram os autores. Mas, nesses dias, o sono sofreu um golpe, com os participantes a terem menos 36 minutos de olhos fechados. Quanto mais café beberam, mais atividade física e menos sono tiveram.

O café parece afetar também o coração. Os investigadores não encontraram provas de uma relação significativa entre o consumo de café e as contrações atriais prematuras, que são “muito comuns, batimentos cardíacos precoces que todos nós experimentamos decorrentes das câmaras superiores do coração”, disse Marcus. Eles podem ser sentidos como se se saltasse um batimento.

“As pessoas com contracções atriais mais prematuras correm maior risco de desenvolver um distúrbio do ritmo cardíaco muito significativo clinicamente, chamado fibrilação atrial”, acrescentou.

Mas beber mais de uma chávena por dia resultou numa incidência cerca de 50% mais elevada de contrações ventriculares prematuras, ou CVP, em comparação com os dias em que não houve ingestão de café.

Estes batimentos cardíacos surgem a partir das câmaras inferiores do coração, e podem também sentir-se como um batimento que falhou ou palpitações cardíacas.

“Portanto, isto fornece algumas provas convincentes de que a experimentação em deixar o café pode valer a pena nos indivíduos que experimentam palpitações incómodas relacionadas com PVCs”, disse Marcus.

“Há também provas de que, em algumas pessoas, mais PVCs podem levar a um enfraquecimento do coração ou a uma insuficiência cardíaca", acrescentou Marcus. “Assim, pode ser que se alguém estiver especialmente preocupado com os riscos de insuficiência cardíaca - como por exemplo, se tiver um historial familiar ou se houver alguma outra indicação do seu médico de que esteja em risco -, pode querer manter-se afastado do café".

Peter Kistler, que é chefe de eletrofisiologia no Hospital Alfred em Melbourne, na Austrália, descreveu o estudo como forte mas advertiu que “este é um estudo a curto prazo e em voluntários saudáveis”.

“Isto não fornece informações sobre benefícios ou efeitos adversos do consumo de café a longo prazo”, disse Kistler, que não esteve envolvido no estudo. “Isto não fornece informações sobre o impacto do café em pessoas com outras condições de saúde, e geralmente (os participantes no estudo) consumiram quantidades modestas de café”.

Efeitos do café sobre a saúde

Quando as pessoas bebem café, podem ter mais motivação para fazer exercício ou ter um melhor desempenho quando começam a movimentar-se, disse Marcus.

Mas as pessoas “não devem extrapolar isso para tomar bebidas energéticas ou doses elevadas de cafeína como forma de melhorar os exercícios”, uma vez que doses elevadas podem levar a distúrbios, advertiu.

Que beber café levou a menor período de sono talvez não seja surpreendente, mas um aspeto genético potencial para essa descoberta pode sê-lo. Os investigadores recolheram amostras de ADN dos participantes, e aqueles que tinham maiores reduções no sono quando consumiam café tinham variantes genéticas associadas a um metabolismo mais lento da cafeína. As pessoas com variantes genéticas associadas a um metabolismo mais rápido da cafeína, por outro lado, tinham mais contrações ventriculares prematuras.

Estes resultados sugerem que uma abordagem individualizada do consumo de café poderá ser o método mais apropriado para determinar os efeitos na saúde, de acordo com o estudo.

Kistler tinha outra visão sobre o resultado quanto à diminuição do sono.

“O café é a 'droga' mais comum para a melhoria cognitiva”, disse ele. “As pessoas que bebem café estão menos cansadas. Isto não é necessariamente negativo”.

Relativamente às ligações entre a ingestão de café e as contrações ventriculares prematuras, a cafeína pode conter metabolitos ativos como a aminofilina, que é utilizada em medicamentos para a asma e, em doses elevadas, é conhecida por induzir arritmias, disse Marcus.

Além disso, “o café tende a aumentar a atividade no sistema nervoso simpático, ou o lado da adrenalina do sistema nervoso, que pode promover o PVC”, acrescentou.

O que isto significa para si

Os efeitos que o estudo apurou merecem ser considerados com base nos seus objetivos pessoais de saúde, disse Marcus.

“Os indivíduos podem ficar tranquilos de que não há efeitos iminentemente perigosos de beber café”, disse Marcus.

Está a perguntar-se se é um metabolizador rápido ou lento de cafeína? Não existem realmente testes clínicos no mercado de consumo, disse Marcus, mas talvez consiga descobrir usando um teste de ADN. Pode também prestar muita atenção ao que as suas experiências lhe possam estar a dizer sobre a sua tolerância.

“Se começa a sentir-se ansioso e trêmulo com uma chávena de café, então é um metabolizador lento”, disse Kistler via e-mail. “Mas se tiver uma maior tolerância, então está a metabolizar o café mais rapidamente”.