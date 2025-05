Nesta esplanada o preço do café sobe por cada minuto que passa a bebê-lo

Em alguns cafés de Barcelona, o tempo é (literalmente) dinheiro. O Caffè Perfetto, situado na popular zona da Barceloneta, tornou-se conhecido por aplicar uma “taxa de permanência” a quem ocupa demasiado tempo numa das quatro mesas da sua esplanada. Um café custa 1,30 euros, mas se o cliente ficar mais de 30 minutos, sobe para 2,50 euros. E se ultrapassar uma hora, pode pagar 4 euros - quase o triplo do valor inicial.

"Começou como uma brincadeira", conta Massimo, proprietário do espaço, no programa Aquí Catalunya, da Cadena Ser, acrescentando: "Agora é mais uma medida dissuasora, apenas para sensibilizar as pessoas".

A medida foi tomada após uma discussão entre clientes há cerca de um mês. Um deles consumiu três cafés e permaneceu mais de uma hora e meia na esplanada, impedindo outros de se sentarem, o que causou um momento de tensão. "Prefiro evitar conflitos, por isso optei por colocar os cartazes", explica Massimo, em declarações ao El País.

Tabela de preços nas mesas do Cafè Perfetto foto @maria_lostia rede X

A regra aplica-se apenas em casos "exagerados". Desde que foi criada, a taxa só foi cobrada três vezes. "Temos uma clientela fiel e, obviamente, não cobramos 2,50 euros se ficar mais de 30 minutos. Não somos um bar para turistas, mas sim para os locais", reforça Massimo à Cadena Ser, rejeitando que esta medida tenha como objetivo ganhar mais dinheiro.

O assunto deu que falar nas redes sociais, mas apesar da controvérsia - onde muitos apontam ilegalidade e arbitrariedade -, a maioria dos clientes habituais parece compreender a lógica. "Nunca me cobraram a mais, mas acho bem que o façam se alguém ocupa a mesa por mais de uma hora só para beber um café, quando há mais pessoas a querer sentar-se", aponta um cliente citado pela Cadena Ser.

Restrições nas ocupações das mesas

Outros estabelecimentos de Barcelona também impõem regras para limitar o tempo de ocupação das mesas. Em alguns lê-se o aviso de que as mesas da esplanada são para refeições durante horários específicos. Noutros, o uso de computadores portáteis já foi limitado - para evitar que se transformem em escritórios improvisados.

Em Portugal também já existem espaços a estabelecer regras de ocupação das mesas, nomeadamente relacionadas com o tempo de permanência e utilização de computadores nos horários de maior afluência.

Mas será legal cobrar mais por ficar mais tempo?

Em declarações à Cadena Ser, Rubén Sánchez, da associação de consumidores FACUA, diz que não - pelo menos da forma como os responsáveis do Cafè Perfetto o fazem: "Não se pode aplicar preços diferentes por cliente. Tem de haver uma tabela de preços igual para todos. O estabelecimento só pode estabelecer faixas horárias para as refeições: limites de tempo para pequenos-almoços, almoços e jantares".

A Agência Catalã do Consumidor, citada pelo El País, refere que não existe regulamentação específica para estes casos. Mas alerta: os preços e regras devem ser claramente informados e as condições não podem ser abusivas nem infringir direitos dos consumidores.