Idoso morre afogado após cair num poço em aldeia do concelho de Évora

Um idoso de 89 anos morreu afogado depois de cair acidentalmente para o interior de um poço, esta terça-feira, na periferia de uma aldeia do concelho de Évora, informou uma fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12:10, ocorreu na Herdade do Bussalfão, perto de Nossa Senhora de Machede, no concelho de Évora.

Segundo a mesma fonte, citando relatos de populares, o homem terá caído acidentalmente para o interior do poço, cujo muro tem cerca de meio metro de altura.

O óbito do idoso foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), adiantou, referindo que o corpo foi retirado pela equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Évora.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Évora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.