Homem fica em prisão preventiva após golpear outro no pescoço por achar que "lhe havia retirado da mão um copo de cerveja”

Um homem ficou em prisão preventiva por alegadamente ter desferido vários golpes no pescoço de outro após a vítima lhe ter roubado um copo de cerveja, na zona do Caís do Sodré (Lisboa), informou esta segunda-feira o Ministério Público.

Segundo uma nota divulgada na página da Procuradoria Geral da República, os factos terão ocorrido na madrugada da passada sexta-feira, tendo o detido, cuja idade não é especificada, sido sujeito à medida de coação mais gravosa após o primeiro interrogatório judicial, indiciado por um crime de homicídio na forma tentada, uma vez que a vítima sobreviveu ao ataque.

O Ministério Público adianta que na origem da agressão, com vários golpes no pescoço usando um gargalo de vidro partido, “terá estado o facto de a vítima ter reconhecido o arguido como alguém que, pouco antes, lhe havia retirado da mão um copo de cerveja”.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.