Quem tentou aceder aos serviços de homebanking e à aplicação móvel (app) da Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve problemas durante esta manhã. “Temos o serviço Caixadirecta indisponível”, confirmou fonte oficial do banco público, afastando qualquer ataque informático.

“Estamos com as equipas técnicas a trabalhar para repor o serviço o mais rapidamente possível”, acrescenta a mesma fonte, sem adiantar uma previsão para a reposição do serviço.

“Lembramos que, em alternativa, pode fazer transações nas caixas ATM ou em qualquer agência da Caixa”, frisou ainda a mesma fonte.