Maior parte das pessoas tem orgulho no facto de a CGD ser rentável e devolver dinheiro ao Estado, diz Paulo Macedo

O presidente da CGD disse esta sexta-feira que as pessoas têm maioritariamente orgulho em o banco público ser rentável e devolver ao Estado o dinheiro investido, no dia em que apresentou lucros de 987 milhões de euros até setembro.

"A maior parte das pessoas tem orgulho em a Caixa ser rentável e devolver dinheiro ao Estado. Um artigo de várias personalidades dava como exemplo a gestão da Caixa, dizendo que se a TAP tivesse a gestão da Caixa era uma empresa perfeitamente viável, o que eu acredito. Que haja pelo menos 1.200 milhões de euros [dividendos relativos a 2022 e 2023] que vão para os cofres do Estado, para este decidir como quer aplicar, acho que veem com orgulho", afirmou Paulo Macedo.

O gestor tinha sido questionado sobre como acha que os portugueses olham para os quase mil milhões de euros de lucros apresentados pelo banco público quando muitas famílias têm dificuldades em pagar os créditos devido ao aumento dos juros.

Já outros portugueses, acrescentou Paulo Macedo, "estão profundamente contra lucros".

"Há portugueses que não gostam de lucros e se for de empresas grandes ainda pior", vincou.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou lucros de 987 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 43% do que no mesmo período de 2022. A margem financeira (a diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos) foi de 2.090 milhões de euros, mais 1.179 milhões de euros do que nos primeiros nove meses de 2022.

A CGD disse que espera pagar ao Estado em 2024 dividendos de 461 milhões de euros referente aos resultados deste ano.