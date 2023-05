Caixa Geral de Depósitos equaciona ajudar famílias com dificuldades em pagar o crédito

Face à subida dos juros, que tem pressionado as famílias portuguesas a pagar casa, Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, revelou que o banco já reestruturou 8.064 créditos por sua própria iniciativa e mais 900 foram reestruturados ao abrigo da lei que obriga os bancos a reestruturarem os créditos se atingidas certas condições. O número de empréstimos reestruturados corresponde a “menos de 3%” da carteira de crédito da Caixa, explicou Paulo Macedo, na conferência de apresentação de resultados do banco público no primeiro trimestre do ano.

“Achamos que há famílias para ajudar e famílias que vão precisar de mais ajuda”, disse Paulo Macedo, revelando que o banco público está a estudar duas opções. A primeira tem a ver com a medida do juro bonificado desenhada pelo Governo e passa pela “possibilidade de a Caixa complementar esse juro”. “Teríamos de ver para que clientes”, ressalvou.

A segunda opção seria exclusivamente para clientes em incumprimento, disse Paulo Macedo. Neste caso, o objetivo passaria por “estabelecer uma prestação que a pessoa já suportava antes dos aumentos” dos juros, nomeadamente no primeiro semestre do ano passado, e, “na prática, assegurar-lhe a manutenção dessa prestação por X tempo e que só teria de pagar no final”. “A Caixa não irá fazer tudo isto”, assumiu, todavia, o presidente.