A ONU apelou no domingo para que sejam garantidas "rotas seguras e legais" no Mar Mediterrâneo, na sequência de um naufrágio que matou pelo menos 59 migrantes ao largo da costa da Calábria, em Itália.

"Outro horrível naufrágio ceifou a vida de dezenas de pessoas, incluindo crianças, desta vez na costa de Itália. Repito: todos aqueles que procuram uma vida melhor merecem segurança e dignidade", disse o secretário-geral das Nações Unidas, sobre o naufrágio ocorrido na madrugada de domingo.

"Precisamos de rotas seguras e legais para migrantes e refugiados", acrescentou António Guterres.

O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, mostrou-se chocado com o sucedido e indicou que "é hora de os Estados pararem de discutir e chegarem a um acordo sobre medidas justas, efetivas e partilhadas para evitar mais tragédias".

