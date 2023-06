Um adolescente morreu durante uma caminhada, devido ao calor. O padrasto morreu a seguir, enquanto procurava ajuda

Um homem de 31 anos e o enteado, de 14 anos, morreram durante uma caminhada no Parque Nacional de Big Bend, no Texas, Estados Unidos. O adolescente colapsou devido ao calor extremo e o padrasto morreu num acidente de viação enquanto procurava ajuda.

De acordo com o The Washington Post , o jovem sentiu-se mal e perdeu a consciência pelas 18:00 (hora local) enquanto percorria, com o padrasto e o irmão mais velho, este parque no Texas.

Após o incidente, o padrasto correu até ao carro para pedir ajuda, enquanto o irmão, de 21 anos, tentou carregá-lo de volta ao início do trilho.

As autoridades chegaram ao local uma hora e meia depois, altura em que foi declarado o óbito do jovem.

Trinta minutos mais tarde, os guardas-florestais e os agentes da patrulha fronteiriça dos EUA descobriram o carro do pai despistado num aterro do miradouro de Boquillas. "O homem, de 31 anos, foi declarado morto no local", disse o parque, num comunicado de imprensa.

Tom VandenBerg, um porta-voz do Parque Nacional Big Bend, disse ao mesmo jornal que "o jovem de 21 anos voltou para a família na Florida", mas não houve outras atualizações sobre ele ou a sua condição.

O Texas está a passar por uma onda de calor. "O calor opressivo e persistente tornar-se-á cada vez mais perigoso e potencialmente mortal no sul e centro-sul do Texas, especialmente para as pessoas repetidamente expostas durante longos períodos", aponta o serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Segundo as autoridades, este trilho tem "ausência de sombras e água", o que o torna "extenuante e perigoso no calor do verão".